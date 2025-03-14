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Пашинян рассказал Путину о мирном договоре между Ереваном и Баку

Кабмин Армении: Пашинян рассказал Путину о проекте мирного соглашения с Баку
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении, передает РИА Новости.

«Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершении переговоров по согласованию текста», — говорится в сообщении.

Также Пашинян и Путин обсудили вопросы региональных и двусторонних отношений.

13 марта Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По словам дипломата, на следующем этапе Армения должна будет внести поправки в конституцию, в которой по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.

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