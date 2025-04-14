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Политика

За ночь уничтожено над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Военная операция, день 1146-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1146-й день
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Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:41

Средства РЭБ за неделю сорвали свыше 300 воздушных атак ВСУ в ДНР, сообщили в штабе обороны региона.

8:35

Несколько жилых домов в Дмитровском районе Орловской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

8:28

Дональд Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.

«Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул Трамп.

8:20

8:15

В Харькове прогремел взрыв, заявил мэр города Игорь Терехов.

8:06

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами.

8:05

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России.

8:01

⚡️Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 52 украинских БПЛА.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1146-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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