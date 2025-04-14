Средства РЭБ за неделю сорвали свыше 300 воздушных атак ВСУ в ДНР, сообщили в штабе обороны региона.
Несколько жилых домов в Дмитровском районе Орловской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.
Дональд Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.
«Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул Трамп.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России.