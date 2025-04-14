За ночь уничтожено над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Военная операция, день 1146-й

8:28

Дональд Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является войной предыдущего президента США Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.

«Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул Трамп.