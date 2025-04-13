России — Европа, Китаю — Азия: в США распределили сферы влияния

Согласно карте американского журнала Newsweek, после завершения конфликта на Украине США якобы будут контролировать Северную Америку, Россия — Европу, а Китай — часть Азии. Редакция сделала такой вывод на основе последних новостей, касающихся Киева, а также отношений этих трех стран с другими государствами. Кроме того, ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог рассказал о технических аспектах прекращения огня на Украине, однако его слова больше напомнили вероятность раздела Украины.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин пытаются разделить мир на собственные сферы влияния, утверждает Newsweek. Издание составило карту мира, разделенного между Россией, Китаем и США.

Замдиректора Европейского совета по международным отношениям Весела Чернева сравнила «челночную дипломатию» США касательно урегулирования украинского кризиса с Ялтинской конференцией 1945 года между США, Великобританией и СССР.

«Ялта была местом, где великие державы решали будущее Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины. Решение будущего Украины без Украины также является решением будущего Европы без Европы», — сказала Чернева.

Профессор международной безопасности в Университете Бирмингема в Англии Стефан Вольф заявил, что отказ Трампа предоставить гарантии безопасности Украине напоминает «потакание нацистского лидера Адольфа Гитлера на Мюнхенской конференции в 1938 году». По словам Вольфа, Трамп видит перспективу, где сверхдержавы разделяют мир на сферы влияния и не вмешиваются в дела друг друга. Он считает, что США и Китай поделят страны между собой. Россия же может стать самостоятельным игроком или попасть в еще большую зависимость от Китая.

Сферы влияния

По словам Черневой, позиция Трампа в том, чтобы бросить Восточную Европу на произвол судьбы. Центральная Азия, считает Newsweek, станет предметом спора Китая и России. Монголия, например, зависит от Москвы в плане топлива и электроэнергии, а от Китая — в плане инвестиций в горнодобывающую промышленность. КНР же сближается с Казахстаном.

«Казахи могут быть немного более скептичны в отношении России и Украины, потому что они знают, что китайцы ясно дали понять, что не позволят России вмешиваться в дела северного Казахстана, где проживает значительное количество русских», — заявил Вольф.

Трамп же открыто заявил, что хочет контролировать Гренландию, Канаду и Панамский канал. При этом, по словам Вольфа, он сокращает присутствие США в Западном полушарии.

США и Китай сейчас ведут торговую войну, также непонятна ситуация вокруг Тайваня. Вероятно, Пекин попробует договориться с европейскими странами об альянсе. В то же время КНР находится в дружественных отношениях с Москвой. Россия же установила контакт с Соединенными Штатами, которые пытаются урегулировать конфликт на Украине.

Если у России не получится согласовать мирный план, то зависимость страны от Китая возрастет, утверждает Newsweek. В этом случае КНР придется выбирать, с кем ему лучше строить отношения, так как Россия и ЕС не дружат.

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Согласно карте издания, Россия будет якобы влиять на европейские страны, Китай — на Азию (хотя сферы влияния на страны типа Монголии и Казахстана пока что не установлены), а США — на Северную Америку.

Раздел Украины

Помимо прочего, на этой неделе газета The Times сообщила, что спецпосланник американского президента Кит Келлог предложил разделить Украину по примеру Берлина после Второй мировой войны. Якобы, по его словам, на западе страны можно было бы разместить британский и французский миротворческий контингент в качестве меры безопасности, а между западной и восточной частями страны создать буферную зону, за которую будут отвечать ВСУ. США же в миссии участвовать не будут.

Затем Келлог заявил, что газета исказила его слова. Якобы он говорил только о технических аспектах, которые помогут прекратить огонь, а про решения о разделе Украины он не говорил:

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. Я не имел в виду раздел Украины».