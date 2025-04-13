«Нужно либо действовать, либо заткнуться»: Трамп оценил ход переговоров по Украине

Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона с Москвой и Киевом по прекращению боев на Украине продвигаются успешно. По его мнению, диалог между РФ и Украиной «может пройти нормально». Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уверен, что Трамп форсирует тему с переговорами в надежде на Нобелевскую премию мира. В Кремле же допустили, что после встречи Владимира Путина со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Петербурге должна состояться личная встреча глав США и РФ.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Вашингтона с РФ и Украиной после встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я думаю, что переговоры между Украиной и Россией могут пройти нормально. И вы узнаете об этом очень скоро. Знаете, наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», — приводит его слова телеканал CNN.

Ранее бывший советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон в интервью британскому изданию The Sun заявил, что президент США стремится добиться мира на Украине, в том числе ради получения Нобелевской премии мира:

«Ему всегда не нравился тот факт, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, и не без оснований, потому что Обама ее не заслужил. (Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году — за вклад в развитие международной дипломатии и укрепление межгосударственного сотрудничества.) Но Трамп решил, что если Обама получил премию, то почему бы и мне не получить ее? Поэтому он хочет использовать установление мира в Украине как своего рода основу для получения премии».

В начале февраля Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул зампред парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сон Вон. После этого Трамп заявил, что считает себя достойным этой награды:

«Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут ».

Что будет после встречи в Петербурге?

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась продолжительная встреча между Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры заняли более четырех часов и основной темой стали «аспекты украинского урегулирования», сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 апреля заявил, что встреча Путина и Уиткоффа может стать шагом к личной встрече российского и американского президентов:

«Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично».

Он отметил, что Путин и Трамп рано или поздно встретятся, но мероприятие «нужно подготовить». Говоря об ожиданиях общества и СМИ относительно встречи президентов, Песков назвал их «граничащими с максимализмом». Он подчеркнул, что «ситуация сложнее» и нужно время.

По словам Пескова, движение по «реанимации» отношений РФ и США «идет очень хорошо», однако процесс требует напряженных усилий, поскольку диалог восстанавливается «практически с нуля». Тем не менее представитель Кремля обратил внимание на контакты США и РФ по линии МИД и спецслужб, между странами также организован активный обмен спецпредставителями.

Накануне визита своего спецпосланника Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «Россия должна начать действовать», и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что поездка Уиткоффа в Россию — это «еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению».

«Безумно плохие переговоры»: как оценили встречу Путина и Уиткоффа? Визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и его предложение о «самом быстром пути... 12 апреля 13:02

Левитт добавила, что преждевременно разглашать подробности до официальных заявлений Трампа и его ближайших советников. Однако она подчеркнула, что американский экс-президент «разочарован» поведением обеих сторон и решительно настроен на окончание конфликта.

На фоне встречи спецпосланника США с президентом России агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на источники в Белом доме, в котором сообщалось, что Уиткофф назвал Дональду Трампу самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине — признать за Россией суверенитет над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.