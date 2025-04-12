«Один удар, и он развалится»: в США нашли «болевые точки» Трампа и Си в торговой войне

NYT сообщила, что Трамп показал свою болевую точку в торговой войне с Китаем

Дональд Трамп, приостановив действие пошлин против торговых партнеров, показал свою «болевую точку» в противостоянии с Китаем, пишет NYT. По данным газеты, глава Белого дома продемонстрировал, что у его готовности вести торговые войны есть предел. Президент США уступил своему главному сопернику — китайскому лидеру Си Цзиньпину, ведь тот, как и китайское общество, готов к проведению жесткой экономической политики.

Приостановка введенных президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин против торговых партнеров показала Китаю, что у главы Белого дома есть «болевая точка». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что, приостановив действие пошлин, американский президент «уступил своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину». В лице него Трамп столкнулся с партийным государством, которое имеет долгую историю целеустремленного воплощения политики, даже если та приводила к экономической и гуманитарной катастрофе.

«Си Цзиньпин, который правит с абсолютной властью, показал, что он готов позволить китайскому народу терпеть трудности. Президент Трамп показал, что у него есть пределы», — говорится в публикации.

Консолидация китайского общества

В отличие от республиканца, председатель КНР не общается с народом через платформы социальных сетей. Однако понимание того, как он будет вести себя в противостоянии с главой Белого дома, можно найти, изучив его отношение к трудностям, его отношения с китайской общественностью и его послужной список как лидера страны с населением 1,4 млрд человек, пишет газета.

«Китайский интернет полон националистических разговоров о необходимости «решительно сопротивляться и стоять на своем до самого конца», — уточняет NYT.

В частности, в соцсетях активно распространяется ролик, где Мао Цзэдун говорит о Корейской войне: «Мы будем сражаться столько, сколько они захотят сражаться, и мы будем сражаться до полной победы». Его запостила в том числе официальный представитель китайского МИД Мао Нин, сопроводив комментарием, где назвала США «бумажным тигром».

«Не верьте этому блефу. Один удар, и он развалится», — добавил она.

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Часть пользователей также говорят о способности КНР проводить политику жесткой экономии в сложные времена — например, вспоминают о Большом скачке. Это период 1958-1962 годов, когда партия вела кампанию по индустриализации, которая привела к голоду, каннибализму и десяткам миллионов смертей. В то время Мао Цзэдун призвал народ перетерпеть трудности.

«Подчинение гегемонии никогда не было вариантом для Китая. Если мы смогли выгнать американцев во время Корейской войны, нам нет смысла бояться их тарифной дубины. Мы должны ответить железным кулаком», — написал один из пользователей Weibo. Этот комментарий, как отмечает NYT, набрал три тысячи лайков.

Давление на Трампа

Дональд Трамп после приостановки действия пошли заявил, что на его решение не повлияло падение фондовых рынков.

«Я хочу поставить страну в невероятное экономическое положение, в котором мы должны быть, и это нужно было сделать много лет назад. Мы весьма сильны. Мы зарабатываем миллиарды долларов в день. Мы теряли миллиарды долларов. Китай сейчас теряет миллиарды долларов. Я не хочу, чтобы они теряли, но они теряют миллиарды, а мы зарабатываем миллиарды. Я перевернул все», — заявил президент США и добавил, что смог решить связанные с падением рынка проблемы.

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При этом NYT пишет, что нынешняя ситуация показала, что глава Белого дома «не может полностью игнорировать финансовые рынки или Уолл-стрит и технологических миллиардеров, которые поддержали его кампанию» . Издание отмечает, что те обратились к членам американской администрации, чтобы выразить свое беспокойство. Среди них были даже такие лоялисты, как Илон Маск и Уильям А. Экман, которые выразили свое несогласие с тарифной политикой Трампа.

«Болевая точка» Си

Газета уточняет, что Си Цзиньпин часто упоминает в своих заявлениях преодоление трудностей, а в китайских соцсетях практически не найти жалоб на торговую войну. Обычных людей, которые сетуют на сокращение зарплаты или потерю бизнеса, как правило, «расстреливают» в комментариях и называют «непатриотичными».

«С этой базой господин Трамп не может конкурировать», — говорится в публикации.

При этом NYT отмечает, что у председателя КНР есть и своя «болевая точка» — он не может позволить, чтобы дела пошли настолько плохо, что это поставит под угрозу легитимность правления партии . Тарифы в свою очередь угрожают китайскому экспорту, который является двигателем экономики страны.

Однако среди китайцев — как сторонников, так и оппонентов власти — существует консенсус, что победит та страна, чей лидер сможет заставить свой народ терпеть страдания ради национальных интересов.