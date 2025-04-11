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В МИД КНР назвали произволом пошлины со стороны США

Ван И: США повсюду размахивают своей «тарифной дубинкой»
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Mark Schiefelbein/Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И выступил против экономического произвола со стороны США. Об этом он заявил во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

«В последнее время США повсюду размахивают своей «тарифной дубинкой», открыто ставя собственные интересы выше, чем у всех стран. <...> США не могут действовать произвольно, колесо истории нельзя повернуть вспять», — сказал глава МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что Китай выступает против гегемонии как ради своих, так и международных интересов.

10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Совокупная ставка тарифа для КНР состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис. Глава Белого дома подчеркнул, что страна находится «в очень хорошей форме» и «ежедневно загребает» $3,5 млрд после введения импортных пошлин.

Что известно о торговом противостоянии КНР и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

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