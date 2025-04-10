Трамп раскрыл, сколько США зарабатывают политикой пошлин

Трамп: США получают около $3,5 млрд в день после введения импортных пошлин

Соединенные Штаты получают около $3,5 млрд в день на фоне введения тарифов на импорт иностранной продукции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«Цифра составляет, вероятно, 3,5 миллиарда долларов в день», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

9 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Кроме того, Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.