Беспилотники ВСУ атаковали шесть областей России. Военная операция, день 1135-й

Ростех: Уровень защиты российских танков от FPV-дронов выше, чем у западных. Танки РФ получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя, подчеркнули в корпорации.
Financial Times: На переговорах коалиции Запада по отправке военных на Украину обсуждается вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил.
Российские военные ударными беспилотниками нанесли поражение колонне техники ВСУ, перевозящей боеприпасы для дислоцированных у Купянска Харьковской области подразделений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Сбитый беспилотник ВСУ упал в Железногорске Курской области, в результате падения была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Последних мирных жителей удалось вывезти из обстреливаемого ВСУ села Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
🔴Минобороны РФ: дежурные средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника. Шесть целей были поражены над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, четыре — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области.