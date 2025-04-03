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Политика

Беспилотники ВСУ атаковали шесть областей России. Военная операция, день 1135-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1135-й день
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Бойцы артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 добровольческого корпуса отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) «АрБат» в Курской области

Сергей Бобылев/РИА Новости
Дежурные средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских БПЛА. Над шестью регионами уничтожили 23 аппарата ВСУ. Дроны сбили над Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской и Смоленской областями. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ не успели скрыть следы преступлений при отступлении из Курской области. Бросали они и западное вооружение, уточнил он. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:46

Ростех: Уровень защиты российских танков от FPV-дронов выше, чем у западных. Танки РФ получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя, подчеркнули в корпорации.

8:28

Financial Times: На переговорах коалиции Запада по отправке военных на Украину обсуждается вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил.

8:21

Российские военные ударными беспилотниками нанесли поражение колонне техники ВСУ, перевозящей боеприпасы для дислоцированных у Купянска Харьковской области подразделений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

8:15

Сбитый беспилотник ВСУ упал в Железногорске Курской области, в результате падения была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

8:12

Последних мирных жителей удалось вывезти из обстреливаемого ВСУ села Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:09

🔴Минобороны РФ: дежурные средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника. Шесть целей были поражены над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, четыре — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1135-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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