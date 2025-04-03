«Находишь мужчину, он погибает»: риэлтора из Томска наказали за «бизнес-план» для жен бойцов СВО

Риэлтор из Томска Марина Орлова и блогер Дарья Черданцева привлечены к ответственности после публикации отрывка интервью с обсуждением «бизнес-плана» по покупке квартиры на «гробовые» деньги, выплачиваемые после гибели участника СВО. Как сообщает прокуратура Томской области, женщинам назначено наказание в виде обязательных работ. До того отрывок из видео с их участием завирусился в сети и попал в поле зрения федеральных СМИ.

Прокуратура Томска провела проверку после публикации видео, в котором риелтор Марина Орлова и блогер Дарья Черданцева обсуждают «бизнес-план» покупки квартиры с помощью средств, выплачиваемых после гибели участников СВО. Обе женщины были признаны виновными по ст. 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Поводом для проверки стал завирусившийся в сети отрывок из интервью для подкаста «Можно», в котором Черданцева поинтересовалась у Орловой, где найти деньги на покупку квартиры. Между ними состоялся такой диалог:

— Вот мне уже за тридцать. Мне что сейчас делать, если я хочу квартиру? Где мне брать деньги?

— Все легко и просто. Находишь мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь восемь миллионов (смеется).

— Это рабочая схема?

— Конечно. Сейчас очень много женщин к нам приходят с этими восемью миллионами, покупают какую-нибудь дешевенькую квартирку.

— И ищут опять?

— Не знаю, не спрашивала, надо будет задать вопрос.

— Слушай, это прямо рабочая схема получается.

— Это бизнес-план.

После организованной прокуратурой проверки дело дошло до суда.

Орловой назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ, Черданцевой – 85 часов.

Полная версия подкаста уже удалена. В других интервью с разными людьми там обсуждались темы туризма, ремонта, кулинарии, фотографии и т.д.

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«Это была сатира»

После скандала на странице Марины Орловой в одной из социальных сетей появилось видео с извинениями.

«Я хочу обратиться к людям, которые восприняли мои слова о бизнес-плане с участниками СВО буквально. Конечно, это была сатира в адрес бессовестных женщин, которые используют мужчин и их доверие для собственной выгоды. Мои слова в том интервью не следует воспринимать как совет. Я сама осуждаю такое поведение женщин. Прошу прощения, что не подумала, прежде чем сказать, и вызвала такую реакцию», — сказала она (цитата по «КП-Томск»).

Томская полиция в своем Telegram-канале разместила видео опроса Марины Орловой, где она также приносит извинения.

«Я очень искренне хочу извиниться перед участниками СВО, перед вдовами, матерями и женами. Получилось, правда, ужасно, я прошу простить меня», — пояснила риэлтор.

В свою очередь ведущая подкаста Дарья Черданцева в беседе с RT отметила, что высказывание ее собеседницы является «черным юмором», а под роликом якобы было некое «описание с предупреждением».

«На самом деле человек никак не хотел обидеть... поэтому описание к этому имеется... Мы против этого всего», — сказала она.

Дарья также подтвердила, что удалила скандальное видео со всех площадок через два часа после публикации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал провести проверку высказывания Орловой и оценил ее слова с моральной точки зрения.

«Очень хочется, чтобы Господь наградил ее разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — подчеркнул он.