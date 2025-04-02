Судьям по делу Ле Пен угрожают. Их фото и адреса слили в сеть

Прокуратура Парижа начала расследование угроз в адрес судей, вынесших приговор Марин Ле Пен. В сети были опубликованы их личные данные, после чего судьям предоставили охрану. Сама Ле Пен назвала дело политически мотивированным и сравнила вынесенный приговор с «атомной бомбой».

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами в адрес судей, выносивших приговор по делу парламентских помощников партии «Национальное объединение» и лично Марин Ле Пен, сообщает французский телеканал BFM.

В суде напомнили, что разглашение личной информации госслужащих, ставящее под угрозу их жизнь, здоровье или имущество, является преступлением, за которое грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в €75 тыс.

Британское издание The Guardian уточняет, что во французских соцсетях появились угрозы и оскорбления в адрес председателя суда Бенедикты де Пертюи и других участников коллегии, выносившей приговор Марин Ле Пен. Кроме того, были опубликованы их фотографии и адреса.

Реми Хейц, прокурор Кассационного суда (высшей судебной инстанции Франции) заявил, что «крайне персонализированные нападки неприемлемы» и что любые угрозы могут повлечь за собой уголовное преследование.

«Правосудие не является политическим; это решение не политическое, а юридическое, принятое тремя независимыми, беспристрастными судьями в соответствии с законом», — сказал Хейц.

Прокурор Парижа Лор Беккау призвал снизить уровень негатива в адрес судей и напомнил, что существует законный способ оспорить их решение — апелляция.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен также заявил о неприемлемости угроз: «В условиях демократии недопустимо, чтобы люди физически угрожали судьям. Когда мы призываем к верховенству закона, это касается всех свободных и независимых судей в этой стране».

Из-за обострившейся общественной ситуации судьям выделили личную охрану.

«Эта какая-то судебная диктатура». Во Франции осудили Марин Ле Пен В понедельник, 31 марта, суд Парижа приговорил главу фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен... 31 марта 16:58

Дело Ле Пен

Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств. Суд признал, что ЕС выделял €21 тыс. в месяц каждому депутату для оплаты работы помощников, которые на самом деле работали на партию «Национальный фронт». Среди ассистентов Ле Пен, например, был телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена. Всего по делу о фиктивном найме ассистентов в 2004-2016 годах проходят 27 человек.

Дело Марин Ле Пен — одно из самых громких во Франции за последние годы. По данным соцопросов, Марин Ле Пен была главным фаворитом президентской гонки во Франции. Исследование, проведенное Французским институтом общественного мнения (IFOP) в конце марта, показало, что в первом туре выборов за нее готовы проголосовать от 34% до 37% избирателей.

В понедельник, 31 марта, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы: два — условно, еще два — домашний арест с электронным браслетом. Кроме того, ей запрещено избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, то есть в выборах 2027 года она участвовать не сможет.

Сама Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM сравнила вынесенный ей приговор с «атомной бомбой». По ее словам, если власти Франции применяют такую мощную тактику против политических оппонентов, это лишь подтверждает, что оппозиция близка к победе на выборах.

В эфире телеканала TF1 Ле Пен заявила, что приговор был политически мотивирован. Она утверждает, что с самого начала судебного процесса знала о предвзятости, направленной на исключение ее из президентской гонки 2027 года.

«Сегодня вечером миллионы французов возмущены, возмущены до невообразимой степени, видя, что во Франции, в стране прав человека, судьи применяют методы, которые, как мы думали, характерны для авторитарных режимов», — сказала она.

Reuters указывает, что пятилетний запрет на занятие государственных должностей для Ле Пен не может быть приостановлен апелляцией, хотя она сохранит свое место в парламенте до конца срока полномочий.