Над Брянской областью уничтожили три БПЛА. Военная операция, день 1133-й

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На стороне ВСУ воюют 164 француза, однако их может быть больше, рассказал ТАСС военкор агентства International Reporters Лоран Брайар:

«Они приезжают за деньгами, потому что то, что они получат, то есть зарплаты, позволит им улучшить свою будущую жизнь, жизнь своих детей, купить небольшой магазин для жены, ну или что-то в этом роде. <...> По моим текущим оценкам, [общее] количество [наемников] составляет от 15 до 18 тыс., а это уже довольно значительная цифра. И они продолжают прибывать».