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Политика

Над Брянской областью уничтожили три БПЛА. Военная операция, день 1133-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1133-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. Президент США Дональд Трамп заявил, что вариант с подписанием сделки по недрам в обмен на вступление Украины в НАТО никогда не обсуждали. Более того, конфликт и начался из-за желания Киева быть в альянсе, сказал он. ВСУ ударили по центру Горловки, 12 человек получили ранения, рассказал глава Иван Приходько. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:14

Латвия не исключает отправку своего миротворческого контингента на Украину, заявила министр иностранных дел республики Байба Браже Латвия в интервью газете El Pais.

09:12

СК возбудил дело о терроризме после ранения тракториста украинским беспилотником в Курской области.

09:03

09:01

План президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, считает украинский депутат Александр Дубинский.

08:58

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке увеличилось до 14 — Приходько

08:38

На стороне ВСУ воюют 164 француза, однако их может быть больше, рассказал ТАСС военкор агентства International Reporters Лоран Брайар:

«Они приезжают за деньгами, потому что то, что они получат, то есть зарплаты, позволит им улучшить свою будущую жизнь, жизнь своих детей, купить небольшой магазин для жены, ну или что-то в этом роде. <...> По моим текущим оценкам, [общее] количество [наемников] составляет от 15 до 18 тыс., а это уже довольно значительная цифра. И они продолжают прибывать».

08:31

08:23

ВСУ ударили по центру Горловки. Как минимум 12 человек получили ранения, сообщил мэр Иван Приходько.

08:20

США бы хотели, что Россия подписала сделку по урегулированию конфликта на Украине, сказал Трамп.

08:13

США не обсуждали с Украиной вариант вступления Киева в НАТО в обмен на подписание «жесткой» сделки по недрам, обозначил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что конфликт начался как раз из-за желания страны вступить в альянс.

08:07

Ложные сообщения об отправке российский призывников в зону СВО не окажут влияния на весенний призыв, считает начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1133-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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