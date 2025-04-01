Над Брянской областью уничтожили три БПЛА. Военная операция, день 1133-й

Латвия не исключает отправку своего миротворческого контингента на Украину, заявила министр иностранных дел республики Байба Браже Латвия в интервью газете El Pais.
СК возбудил дело о терроризме после ранения тракториста украинским беспилотником в Курской области.
План президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы тянуть с выборами еще год, считает украинский депутат Александр Дубинский.
На стороне ВСУ воюют 164 француза, однако их может быть больше, рассказал ТАСС военкор агентства International Reporters Лоран Брайар:
«Они приезжают за деньгами, потому что то, что они получат, то есть зарплаты, позволит им улучшить свою будущую жизнь, жизнь своих детей, купить небольшой магазин для жены, ну или что-то в этом роде. <...> По моим текущим оценкам, [общее] количество [наемников] составляет от 15 до 18 тыс., а это уже довольно значительная цифра. И они продолжают прибывать».
ВСУ ударили по центру Горловки. Как минимум 12 человек получили ранения, сообщил мэр Иван Приходько.
США бы хотели, что Россия подписала сделку по урегулированию конфликта на Украине, сказал Трамп.
США не обсуждали с Украиной вариант вступления Киева в НАТО в обмен на подписание «жесткой» сделки по недрам, обозначил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что конфликт начался как раз из-за желания страны вступить в альянс.
Ложные сообщения об отправке российский призывников в зону СВО не окажут влияния на весенний призыв, считает начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.