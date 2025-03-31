Генпрокуратура просит разрешить «Талибан» в России. Решение примет судья, запретивший ЛГБТ

Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить запрет движения «Талибан»* в России. Рассматривать вопрос будет судья, принявший решение о запрете движения ЛГБТ**, заседание пройдет в закрытом режиме. Ранее в МИД и Минюсте отмечали, что снятие запрета нужно для официального признания правительства Афганистана. Москва уже поддерживает контакты с талибами и приглашает их на экономические форумы, но требует выполнения условий, в числе которых формирование инклюзивного правительства и соблюдение прав человека.

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой остановить действие запрета в отношении движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание по этому вопросу пройдет 17 апреля в закрытом режиме. Telegram-канал Daily Storm сообщает, что дело будет рассматривать судья Олег Нефедов, который в 2023 году вынес решение о запрете в России движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) .

В конце мая 2024 года МИД РФ и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов тогда пояснил, что без исключения «Талибана» из списка террористов невозможно рассматривать вопрос официального признания правительства Афганистана, сформированного движением.

Позднее, в октябре 2024 года, Кабулов сообщил, что соответствующее решение было принято высшим руководством РФ, а МИД, ФСБ и другие профильные ведомства завершили правовую работу по этому процессу.

25 ноября 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приостановку запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили поддержку терроризма. Он был принят в трех чтениях и подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.

Юридический вопрос

«Талибан» был признан в РФ террористической организацией еще в 2003 году. Однако летом 2021 года поспешный вывод войск США из Афганистана спровоцировал активизацию движения, которое за несколько недель захватило власть в стране.

«Талибан» сформировал новое правительство, которое на данный момент не было официально признано Россией или странами Запада.

Замир Кабулов в 2022 году в интервью РБК указывал, что полное признание власти движения возможно только при выполнении ряда международных требований. Среди ключевых условий – формирование инклюзивного правительства, которое бы включало представителей различных этнополитических групп, а также соблюдение базовых прав человека, особенно в отношении женщин.

«Важно развивать контакты»: в России готовятся «разрешить» «Талибан» В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических... 26 ноября 13:39

Несмотря на отсутствие официального признания, Россия поддерживает контакты с талибами. В 2022 году Москва аккредитовала первого афганского дипломата от нового правительства. Российское посольство в Кабуле продолжает работу. В том же году представители «Талибана» посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а в 2024-м они вновь получили приглашение участвовать в мероприятии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в январе 2024 года подтвердил, что у России сохраняются регулярные контакты с талибами. Однако, по словам Лаврова, перед признанием движение должно выполнить данные ранее обещания, в том числе урегулировать разногласия с Фронтом национального сопротивления, который продолжает действовать на севере Афганистана.

Стоит отметить, что Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций еще в 2023 году. Этот шаг вызвал дискуссии среди экспертов, поскольку мог стать прецедентом для других стран региона. В 2024-м аналогичное решение приняли власти Киргизии.

При этом в США администрация экс-президента Джо Байдена в 2024 году заявила, что Вашингтон категорически против признания «Талибана» в качестве легитимной власти Афганистана и призывает другие страны, включая Россию, воздержаться от подобных шагов.

Как подчеркнул Джон Кирби, занимавший тогда пост координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Вашингтон предупреждает о серьезных последствиях любого признания талибов, поскольку это, по мнению бывшей американской администрации, может дестабилизировать ситуацию в регионе.

В своем заявлении Кирби прямо указывал, что США не поддерживают и не одобряют возможное признание Россией режима талибов, считая такой шаг ошибочным. Новая администрация президента Дональда Трампа на эту тему пока не высказывалась.