В РФ заявили о критическом положении ВСУ в Курской области. Военная операция, день 1130-й

09:06

Украинский лидер Владимир Зеленский не может отказать США в подписании соглашения по редкоземельным ресурсам, однако сделка вряд ли будет одобрена Верховной радой, пишет британский журнал The Spectator.

«Вашингтон требует контроля над половиной доходов Украины от природных ресурсов, включая нефть и газ. Сделка бессрочная: Украина не может расторгнуть или изменить ее без одобрения США. Но что Украина получит взамен? Абсолютно ничего», — говорится в публикации.