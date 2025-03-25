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Политика

Пять беспилотников ВСУ атаковали Крым. Военная операция, день 1126-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1126-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киевской и Харьковской областях Украины. Российские военнослужащие выбивают ВСУ у погранперехода «Суджа», пишет ТАСС. Украина безоговорочно поддерживает идею о полном прекращении огня в рамках конфликта с Россией, заявила Bloomberg посол Украины в США Оксана Маркарова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:03

Киев проинформировали об итогах встречи делегаций РФ и США, выяснила «Страна.ua».

08:58

На консультациях с США в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем, был непростой, но полезный диалог, заявил ТАСС один из участников российской делегации Григорий Карасин.

08:42

Американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах США затрудняется четко определить статус России в этом вопросе на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона, пишет американская газета The New York Times.

«Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа, возможно, придется принять решение. Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп», — говорится в материале.

08:26

❗️Украина безоговорочно поддерживает идею о полном прекращении огня в рамках конфликта с Россией, сообщила Bloomberg посол Украины в США Оксана Маркарова:

«Мы принимаем это всем сердцем <...> Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это».

08:23

Запорожская АЭС может поставлять электроэнергию на территорию Украины в случае, если соответствующее решение будет принято Россией, обозначил директор предприятия Юрий Черничук в беседе с ТАСС:

«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украины] сейчас живые».

08:16

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киевской и Харьковских областях Украины.

08:13

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО, рассказали в региональном СУ СК. По предварительным данным, мужчины в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на потерпевшего. Они до смерти избили его, а затем украли телефон и документы. Злоумышленники попытались спрятать тело.

08:07

Российские военнослужащие выбивают ВСУ у погранперехода «Суджа», выяснил ТАСС.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1126-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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