Пять беспилотников ВСУ атаковали Крым. Военная операция, день 1126-й

На консультациях с США в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем, был непростой, но полезный диалог, заявил ТАСС один из участников российской делегации Григорий Карасин.
Американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах США затрудняется четко определить статус России в этом вопросе на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона, пишет американская газета The New York Times.
«Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа, возможно, придется принять решение. Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп», — говорится в материале.
❗️Украина безоговорочно поддерживает идею о полном прекращении огня в рамках конфликта с Россией, сообщила Bloomberg посол Украины в США Оксана Маркарова:
«Мы принимаем это всем сердцем <...> Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это».
Запорожская АЭС может поставлять электроэнергию на территорию Украины в случае, если соответствующее решение будет принято Россией, обозначил директор предприятия Юрий Черничук в беседе с ТАСС:
«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украины] сейчас живые».
В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО, рассказали в региональном СУ СК. По предварительным данным, мужчины в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на потерпевшего. Они до смерти избили его, а затем украли телефон и документы. Злоумышленники попытались спрятать тело.
⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом.