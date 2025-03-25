Пять беспилотников ВСУ атаковали Крым. Военная операция, день 1126-й

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Американская разведка в преддверии отчета перед конгрессом об угрозах США затрудняется четко определить статус России в этом вопросе на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона, пишет американская газета The New York Times.

«Россия — противник или будущий партнер? Помощникам Трампа, возможно, придется принять решение. Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент Трамп», — говорится в материале.