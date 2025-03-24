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Политика

Над регионами России сбили 28 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1125-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1125-й день
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Егор Алеев/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили по 12 украинских беспилотников над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. ТАСС пишет, что силы ПВО также отразили массированную атаку на Донецк. Британская армия не воспринимает серьезно слова премьера Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину, выяснила The Daily Telegraph. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:36

08:28

В деле главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ, пишет РИА Новости.

08:17

⚡️Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Донецк, выяснил ТАСС.

08:13

Британская армия не воспринимает всерьез слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину после заключения перемирия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить, для этого не нужно размещаться на Украине», — сказал собеседник издания.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 28 украинский беспилотников: по 12 над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1125-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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