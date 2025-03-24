Над регионами России сбили 28 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1125-й

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Британская армия не воспринимает всерьез слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину после заключения перемирия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить, для этого не нужно размещаться на Украине», — сказал собеседник издания.