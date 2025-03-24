Над регионами России сбили 28 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1125-й

В деле главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) фигурируют атаки дронов на 13 регионов РФ, пишет РИА Новости.
Британская армия не воспринимает всерьез слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину после заключения перемирия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
«Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это. Зато чаще звучат слова об истребителях и кораблях. Это будет легче осуществить, для этого не нужно размещаться на Украине», — сказал собеседник издания.
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 28 украинский беспилотников: по 12 над Брянской и Ростовской областями, два над Крымом, по одному над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.