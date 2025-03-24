«Другого пути нет». Возможно ли достичь перемирия на Украине к Пасхе

Вашингтон рассчитывает, что Москва и Киев смогут достичь перемирия на Украине к 20 апреля — дню, когда православные, католики и протестанты отметят Пасху, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как будут развиваться события на переговорах в Эр-Рияде и возможно ли добиться перемирия за месяц — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Непрямые переговоры

Сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта. Москву на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

В Эр-Рияд накануне прибыла и делегация Киева. В ее состав вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса и экс-начальник Генерального штаба ВСУ, а в настоящее время генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

Делегации США и Украины встретились в Эр-Рияде, дальше — переговоры с РФ. Что будут обсуждать? В Эр-Рияде начались переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации... 24 марта 00:04

Совместных заседаний российской и украинской делегаций не планируется. Представители Белого дома будут курсировать между командами Москвы и Киева с целью уточнения позиций сторон и возможностей по достижению компромисса. То есть сегодня пройдут непрямые переговоры между представителями России и Украины в формате челночной дипломатии между комнатами в Эр-Рияде.

Делегации Вашингтона, Москвы и Киева уже получили название технических команд. Есть все основания полагать, что в Эр-Рияде будут обговариваться и уточняться организационные и процедурные моменты на пути возможного движения к достижению перемирия.

Как достичь договоренностей?

Не приходиться сомневаться, что какие-либо конструктивные результаты на этих переговорах и консультациях могут быть достигнуты только при самом жестком давлении представителей администрации Белого дома на представителей Украины.

Ведь генеральная линия поведения любой украинской делегации на любых переговоров — всеми силами препятствовать достижению каких-либо договоренностей, а в тех редких случаях, когда удается добиться подписания каких-либо документов — принципиально не выполнять уже согласованные пункты.

Свое презрение к любого рода переговорам украинские делегации демонстрируют даже чисто внешне: представители Киева появляются на подобных встречах в бейсболках, одежде грузчиков супермаркетов, правилом здесь является и показ как минимум трехдневной щетины. При этом представители Киева заявляют: «Нашему президенту можно являться куда угодно, даже в Белый дом, одетым как он хочет». То есть в этом плане украинские делегации подражают своему лидеру.

Не стали исключением переговоры и в Эр-Рияде. В столицу Саудовской Аравии украинская делегация прибыла в зеленых брюках и кофтах, чем уже шокировала политический класс королевства.

«Мелкий украинский выскочка». Почему Трамп ненавидит Зеленского? Американская газета The New York Post сообщила, что в Белом доме советуют украинскому лидеру Владимиру... 23 февраля 09:22

Таким образом, договоренностей с Украиной можно достичь только при самом жестком давлении на украинскую делегацию со стороны Вашингтона, которое будет заключаться примерно в следующих формулировках со стороны Белого дома: «Или Киев согласовывает указанные Украине пункты, или у Киева возникнут большие проблемы в сфере военно-технического сотрудничества, финансовой и экономической области». Никакого другого пути привести украинскую делегацию к какому-либо общему знаменателю не существует.

Все сказанное отнюдь не означает, что Белый дом готов на переговорах идти на серьезные уступки в пользу России. Любое соглашение должно быть приемлемым для Украины, полагают представители Вашингтона. Поэтому никаких ненужных иллюзий у нас здесь быть не должно. Вместе с тем достижение перемирия к 20 апреля вполне возможно . Нельзя исключать, что при его заключении вплотную встанет вопрос о встрече президентов Соединенных Штатов и России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).