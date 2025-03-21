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Политика

Россию за ночь атаковали 43 беспилотника. Военная операция, день 1122-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1122-й день
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Сергей Пивоваров/РИА Новости
В течение ночи дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников над четырьмя регионами России, сбиты 43 дрона. НАТО собирается увеличить запасы вооружений в Европе, сообщает Bloomberg. На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, пострадавшей от атаки БПЛА, взорвался резервуар. ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, сообщает Baza. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:09

В Горловке (ДНР) украинский беспилотник ударил по дому в жилом массиве «Строитель», а в жилом массиве «Комсомолец» — влетел в квартиру одного из домов, сообщает глава города Иван Приходько. В соседнем с Горловкой Дзержинске (Торецке) при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека.

10:01

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.

09:47

09:36

Вооруженные силы Украины сосредотачивают в Сумской области резервы для попытки деблокирования окруженного в курском приграничье личного состава. По ним ведут огонь российские артиллеристы и операторы беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

09:25

⚡️ Над полуостровом Крым сегодня утром уничтожены три украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.

09:17

Среди наемников, участвовавших в нападении на Курскую область, есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран, сообщает СК РФ.

09:12

Пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований в Курской области признаны 43 тысячи человек, сообщает Следственный комитет РФ.

09:07

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР. Видео предоставлено Минобороны России.

09:04

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани существенно сократилась — с десяти до двух тысяч квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. Пожар начался 19 марта после атаки украинских беспилотников.

08:56

В качестве нового условия ресурсной сделки США могут предложить Украине отдать ее атомные электростанции под американский контроль, сообщает британская газета Financial Times.

08:44

Вместо отправки войск на Украину страны из «Коалиции желающих» рассматривают вариант организации там патрулирования воздушного пространства и обеспечения морской безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

08:36

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов.

08:25

Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на треть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

08:17

Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. Огонь распространился на второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных, им оказали помощь на месте. В тушении участвуют 456 человек и 181 единица техники. Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов.

08:10

В результате атаки беспилотников на Калачевский район Волгоградской области никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения.

08:05

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО отбили атаку украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Основной удар пришелся на Волгоградскую область: там были сбиты 34 дрона. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Ростовской областью, четыре — над Курской областью и один — над Белгородской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1122-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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