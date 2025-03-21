Россию за ночь атаковали 43 беспилотника. Военная операция, день 1122-й

В Горловке (ДНР) украинский беспилотник ударил по дому в жилом массиве «Строитель», а в жилом массиве «Комсомолец» — влетел в квартиру одного из домов, сообщает глава города Иван Приходько. В соседнем с Горловкой Дзержинске (Торецке) при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины сосредотачивают в Сумской области резервы для попытки деблокирования окруженного в курском приграничье личного состава. По ним ведут огонь российские артиллеристы и операторы беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
⚡️ Над полуостровом Крым сегодня утром уничтожены три украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.
Среди наемников, участвовавших в нападении на Курскую область, есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран, сообщает СК РФ.
Пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований в Курской области признаны 43 тысячи человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР. Видео предоставлено Минобороны России.
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани существенно сократилась — с десяти до двух тысяч квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. Пожар начался 19 марта после атаки украинских беспилотников.
В качестве нового условия ресурсной сделки США могут предложить Украине отдать ее атомные электростанции под американский контроль, сообщает британская газета Financial Times.
Вместо отправки войск на Украину страны из «Коалиции желающих» рассматривают вариант организации там патрулирования воздушного пространства и обеспечения морской безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов.
Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на треть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.
Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб. Огонь распространился на второй резервуар, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных, им оказали помощь на месте. В тушении участвуют 456 человек и 181 единица техники. Пожар начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов.
В результате атаки беспилотников на Калачевский район Волгоградской области никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения.
За прошедшую ночь дежурные силы ПВО отбили атаку украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Основной удар пришелся на Волгоградскую область: там были сбиты 34 дрона. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над Ростовской областью, четыре — над Курской областью и один — над Белгородской областью.