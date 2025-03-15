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Политика

Над Россией ночью сбили 126 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1116-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1116-й день
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Военнослужащий группировки войск «Север» у разрушенного самолета-памятника МиГ-29 в освобожденной Судже

Александр Харченко/РИА Новости
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Россию 126 беспилотниками. Больше половины — 64 аппарата — сбили в Волгоградской области. Украинские дроны нейтрализовали также в Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях. В аэропортах Саратова и Волгограда ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Утром обе воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:58

Ракетную опасность объявили в Курской области.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в региональном оперштабе.

08:40

08:37

Пострадавших в результате атаки БПЛА на Брянскую область нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — добавил он.

08:26

Разгром ВСУ в Курской области — переломный момент в конфликте, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе», — отметил парламентарий.

08:23

Пострадавших и повреждений в результате массированной атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено», — уточнил глава региона.

08:19

ВСУ повредили газопровод в результате обстрела поселка Победа кассетными боеприпасами, сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

08:15

Большинство жителей Курской области хотят остаться жить в регионе, заявил ТАСС врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, жители курского приграничья хотят вернуться обратно.

08:13

08:12

Опасность атаки БПЛА объявили в Геническом округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

08:08

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах нет, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

08:05

❗️ Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в Саратове и Волгограде.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — объяснили в ведомстве.

С 05:40 воздушная гавань Саратова работает в штатном режиме. Волгоградский аэропорт возобновил работу с 07:15.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — добавили в Росавиации.

08:03

⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 126 украинских беспилотников минувшей ночью. В Волгоградской области сбили 64 БПЛА, 38 — в Воронежской области, 14 — в Белгородской области, семь в Брянской, два в Ростовской и один в Курской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1116-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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