Над Россией ночью сбили 126 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1116-й

Ракетную опасность объявили в Курской области.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в региональном оперштабе.
Пострадавших в результате атаки БПЛА на Брянскую область нет, заявил губернатор Александр Богомаз.
«Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — добавил он.
Разгром ВСУ в Курской области — переломный момент в конфликте, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе», — отметил парламентарий.
Пострадавших и повреждений в результате массированной атаки украинских БПЛА в Волгоградской области нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено», — уточнил глава региона.
ВСУ повредили газопровод в результате обстрела поселка Победа кассетными боеприпасами, сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.
Большинство жителей Курской области хотят остаться жить в регионе, заявил ТАСС врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, жители курского приграничья хотят вернуться обратно.
Опасность атаки БПЛА объявили в Геническом округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах нет, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
❗️ Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в Саратове и Волгограде.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — объяснили в ведомстве.
С 05:40 воздушная гавань Саратова работает в штатном режиме. Волгоградский аэропорт возобновил работу с 07:15.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — добавили в Росавиации.
⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 126 украинских беспилотников минувшей ночью. В Волгоградской области сбили 64 БПЛА, 38 — в Воронежской области, 14 — в Белгородской области, семь в Брянской, два в Ростовской и один в Курской областях.