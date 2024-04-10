Суд ЕС снял «недостаточно обоснованные» санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

Высший суд ЕС решил снять санкции с миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Они были одними из первых, против кого Запад ввел ограничения в 2022 году из-за конфликта на Украине. Совет Евросоюза счел достаточным основанием для введения ограничений «близость» бизнесменов к Владимиру Путину, однако суд с такой оценкой не согласился.

Логика суда

Европейский суд в Люксембурге постановил снять персональные санкции с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Решение опубликовано на сайте инстанции. Соответствующий иск подали сами бизнесмены весной 2022-го.

«Генеральный суд аннулирует включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, подлежащих ограничительным мерам... Ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах [о введении санкций], не является достаточно обоснованной», — говорится в постановлении суда.

Фридман заявил, что они с Авеном «удовлетворены» решением Европейского суда. Их адвокаты назвали внесение бизнесменов в санкционный список ошибочным и контрпродуктивным.

Кремль со своей стороны напомнил, что считает все подобные санкции нелегитимными и несправедливыми.

«В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совет ЕС в свою очередь передал, что «принял к сведению» решение суда.

На решение суда ЕС отреагировала и Юлия Навальная. В соцсети X она назвала его «вредным», потому что предприниматели не сделали никаких попыток остановить военные действия на Украине. По ее словам, они «просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов». Она отметила, что многие россияне в Европе, которые не поддерживают СВО, сталкиваются с проблемами, в то время как для «олигархов все легко решается деньгами».

«Практически невозможный» сценарий

Совет ЕС ввел санкции против бизнесменов в конце февраля 2022 года. К ним присоединились другие страны, например Великобритания и США.

Причина — связь Авена и Фридмана с Владимиром Путиным и другими россиянами под санкциями. Оба миллиардера, по мнению европейского Совета, финансово и материально поддерживали ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины.

Однако Высший суд ЕС посчитал, что «близость» Авена и Фридмана с Путиным еще не доказывает, что они поддерживают враждебные действия против Украины. Не подтверждено и то, что бизнесмены оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию страны.

Фридман и Авен являются главными акционерами российской Альфа-Групп, в которую входит Альфа-банк, подчеркнул Европейский суд. При этом он указал, что Фридман по национальности еврей, Авен — латыш (также они русские). В официальном журнале ЕС о санкциях отмечалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти». Фридману также удалось «наладить прочные связи с администрацией Путина».

Сами миллиардеры считали санкции несправедливыми. Фридман подчеркивал, что никогда не работал в госкомпаниях России или на государственных постах. Бизнесмен утверждает, что у него нет рычагов влияния на Путина, поскольку в РФ дистанция между президентом и «кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом».

«Если ответственные лица ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, то, боюсь, у всех нас большие проблемы... Я не понимаю логики моего наказания. Общее восприятие простых жителей Запада таково: «О, эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился». Почему они так думают?» — недоумевал олигарх.

Авен также заявил, что «очень странно» оказаться под санкциями «только за то, что ты встречаешься с президентом». Он добавил, что старался быть абсолютно вне политики, но в России невозможно вести такой крупный бизнес без контактов с президентом. При этом Авен отмечал, что британские юристы оценили шанс снятия санкций как «практически невозможный».

«Не понимаем, как выжить»

Оба предпринимателя входят в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сейчас Фридман занимает девятое место с состоянием в $12,6 млрд. Авен только на 31-м с $4,2 млрд. По сравнению с рейтингом 2021 года состояние олигархов сократилось.

Фридман жаловался, что из-за санкций и блокировки банковских карт не может вести привычную жизнь в Лондоне и даже платить уборщице.

«Может, мне самому убраться в доме. Хорошо. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя парнями, но 35 лет спустя это неожиданно», — рассуждал миллиардер.

Из-за санкций его лондонская домработница Доминика Козлик потеряла работу и лишилась декретных выплат. Она подала иск к миллиардер, обвинив его в несправедливом увольнении, дискриминации по половому признаку и нарушении трудового договора. Высокий суд Англии счел Козлик «жертвой обстоятельств», но решил дело в пользу Фридмана. Даже если бы он заплатил женщине, это было бы незаконным, потому что его счета заблокированы.

Авен жаловался на аналогичные проблемы из-за санкций.

«Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину... Мы не понимаем, как выжить», — растерянно говорил бизнесмен. Опрашивающие его журналисты отмечали, что при этом Авен сидел в своей дорогой лондонской квартире за столом, уставленном фруктами и закусками.

Осенью 2023 года Фридман уехал из Великобритании в Израиль, у него есть паспорт этой страны. Однако в Израиле началась война с ХАМАС, и бизнесмен перебрался в Москву. Он планирует, «когда все уляжется», на постоянной основе переехать в Израиль.

Авен c 2022 года живет в Латвии и является ее налоговым резидентом.