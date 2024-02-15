Венгрия помешала Евросоюзу принять 13-й пакет антироссийских санкций

Послы стран — членов Европейского союза (ЕС) еще 14 февраля планировали согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ, однако принятию документа помешал представитель Венгрии. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В материале отмечается, что Будапешт единственный проголосовал против введения новых рестрикций. Речь идет о пакете санкций, который нацелен на почти 200 физических лиц и компаний. При этом при согласовании документа под ограничения могли попасть не только российские организации, но и иностранные.

«Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран — членов ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет», — говорится в публикации.

По словам неназванного чиновника, Будапешт высказался против 13-го пакета антироссийских санкций из-за включения в него трех китайских и одной индийской компаний. Другой источник издания рассказал, что венгерский посол попросил предоставить его стране больше времени для рассмотрения инициативы.

В настоящее время обсуждение документа продолжается. Ожидается, что в скором времени его рассмотрят министры из государств — участников регионального содружества.

Ранее в ЕС оценили успехи в борьбе с обходом антироссийских санкций.