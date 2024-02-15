Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Венгрия помешала Евросоюзу принять 13-й пакет антироссийских санкций

FT: Венгрия заблокировала принятие нового пакета санкций послами ЕС против РФ

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Послы стран — членов Европейского союза (ЕС) еще 14 февраля планировали согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ, однако принятию документа помешал представитель Венгрии. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В материале отмечается, что Будапешт единственный проголосовал против введения новых рестрикций. Речь идет о пакете санкций, который нацелен на почти 200 физических лиц и компаний. При этом при согласовании документа под ограничения могли попасть не только российские организации, но и иностранные.

«Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран — членов ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет», — говорится в публикации.

По словам неназванного чиновника, Будапешт высказался против 13-го пакета антироссийских санкций из-за включения в него трех китайских и одной индийской компаний. Другой источник издания рассказал, что венгерский посол попросил предоставить его стране больше времени для рассмотрения инициативы.

В настоящее время обсуждение документа продолжается. Ожидается, что в скором времени его рассмотрят министры из государств — участников регионального содружества.

Ранее в ЕС оценили успехи в борьбе с обходом антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами