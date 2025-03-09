ВСУ теряют позиции в Курской области. Итальянская газета оценила масштабы отступления

После решения США заморозить военную помощь Украине ВСУ отступили с территории Курской области, потеряв контроль над около 800 из 1200 квадратных километров, пишет итальянская Corriere della Sera. Российские войска продолжают наступление, освобождая населенные пункты и нанося удары по украинским позициям.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают с территории Курской области, потеряв около двух третей из 1200 квадратных километров, занятых с 6 августа 2024 года. Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, это произошло через несколько дней после решения США заморозить военную помощь Украине.

С августа прошлого года ВСУ проводили операции на территории Курской области, захватив значительные участки российской территории. Однако в последние месяцы российские войска предприняли контрнаступательные действия, стремясь вернуть утраченные позиции. По данным Corriere della Sera, украинские силы отступили, потеряв около 800 квадратных километров из ранее занятых 1200.

Ход боев

По данным Минобороны России на 8 марта, российские войска продолжают продвигаться в Курской области, освобождая ранее занятые украинскими подразделениями населенные пункты. В ходе наступательных действий под контроль российских сил перешли Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В оборонном ведомстве сообщили, что в результате ударов авиации и артиллерии поражены позиции ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни, Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки.

Российская авиация и артиллерия также нанесли удары по украинским формированиям, находившимся в районах Викторовки, Горналя, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кубаткина, Мелового, Мирного, Олешни и Южного. Помимо этого, атаки были проведены по ряду населенных пунктов на территории Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Журавку, Запселье, Мирополье, Новенькое, Юнаковку и Яблоновку.

За последние сутки украинская армия потеряла более 180 человек личного состава. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая одну немецкого производства — БМП Marder, а также два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, три миномета. Также российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов. Сообщалось, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

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Всего за время боевых действий на этом направлении, по данным Минобороны, украинская армия потеряла более 65,5 тыс. человек. Помимо этого, российские военные заявили об уничтожении 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, более 2,1 тыс. боевых бронированных машин, 2341 автомобиля, 522 артиллерийских орудий, 52 реактивных систем залпового огня, включая 13 установок HIMARS и семь MLRS производства США. Также сообщалось о потере украинской стороной 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, десяти транспортно-заряжающих машин, 119 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и девяти радиолокационных станций ПВО.

В числе прочего, российские военные также уничтожили 53 единицы инженерной и другой техники, включая 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, машину инженерной разведки, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также командно-штабную машину.