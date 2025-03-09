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Политика

Франция передаст Украине €195 млн за счет активов РФ. Военная операция, день 1110-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1110-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы произошли в Киеве ночью. Средства ПВО отразили атаку беспилотников на три российских региона. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов РФ. Газета The Times сообщила, что западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

После решения США заморозить военную помощь Украине ВСУ отступили с территории Курской области, потеряв контроль над около 800 из 1200 квадратных километров, пишет итальянская Corriere della Sera. Российские войска продолжают наступление, освобождая населенные пункты и нанося удары по украинским позициям.

8:27

Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах, пишет The Times со ссылкой на источники.

8:23

🔴 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более пяти беспилотников за ночь.

8:19

Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных российских активов, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

8:14

🔴 Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора.

8:10

8:07

🔴 Средства ПВО уничтожили над Рязанью БПЛА, пострадавших, ущерба жилым зданиям и инфраструктуре нет, сообщил губернатор.

8:04

Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил украинский телеканал ТСН.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1110-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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