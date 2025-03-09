После решения США заморозить военную помощь Украине ВСУ отступили с территории Курской области, потеряв контроль над около 800 из 1200 квадратных километров, пишет итальянская Corriere della Sera. Российские войска продолжают наступление, освобождая населенные пункты и нанося удары по украинским позициям.
Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах, пишет The Times со ссылкой на источники.
🔴 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более пяти беспилотников за ночь.
Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных российских активов, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
🔴 Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора.
🔴 Средства ПВО уничтожили над Рязанью БПЛА, пострадавших, ущерба жилым зданиям и инфраструктуре нет, сообщил губернатор.