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В США нашли способ справиться с дефицитом яиц

Bloomberg: для борьбы с дефицитом яиц США планируют закупить их у Польши
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Власти США нашли способ справиться с дефицитом куриных яиц и их подорожанием, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные источника.

Для решения проблемы американская сторона намерена закупить этот продукт за границей, в частности у Польши, Франции и Индонезии. В общей сложности США необходимо в течение двух месяцев приобрести от 70 до 100 миллионов куриных яиц, уточняет агентство.

Во второй половине января на сайте телеканала CBS News написали, что стоимость куриных яиц в 2025 году может подскочить из-за эпидемии птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране.

Из-за угрозы в том числе сеть магазинов Market Basket в штате Массачусетс попросила покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса сообщил, что наткнулся на пустые полки с куриными яйцами в местном продуктовом магазине.

В конце февраля в минсельхозе США сообщили, что яйца в стране в нынешнем году могут подорожать на 41,1%.

Ранее эксперты допустили снижение цен на яйца и сливочное масло.

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