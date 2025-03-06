Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией. Военная операция, день 1107-й

08:15

Украина без военной помощи США сможет сохранить военный потенциал максимум до лета даже при условии поставок из других стран, заявил сотрудник Института оборонных исследований при Минобороны Японии Синдзи Хедо.

«Украинские военные привыкли к вооружениям производства США. Для массированного перехода на другие системы им потребуется время на тренировки, это нереалистично. Такая ситуация выгодна России, и она сможет ужесточить свои требования на мирных переговорах, которые будут направлять Вашингтон и Москва», — предположил он.