Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией. Военная операция, день 1107-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1107-й день
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Госсекретарь Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией и добавил, что его необходимо завершить. В ночь на 6 марта силы ПВО обезвредили украинский беспилотник над Воронежской областью. В результате падения БПЛА повреждения получило одно строение, сообщил губернатор Александр Гусев. Утром ВСУ атаковали Донецк, пострадали три человека. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:40

Мэр Донецка Алексей Кулемзин встретился с жителями района пострадавших во время обстрела ВСУ домов.

«Разрушения значительные: в ряде многоквартирных домов нарушено остекление, также повреждено здание детского сада. Принимаются временные меры по закрытию теплового контура домов и уборке прилегающей территории», — уточнил Кулемзин.

08:38

⚡️ ВКС России нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.

08:34

Постпред президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с вернувшимися со спецоперации добровольцами из числа чиновников.

«Хочу поблагодарить за решение, которое вы приняли, выйдя в зону боевых действий. Я знаю, что многие из вас выполняли задачи с риском для жизни и выполняли отлично. Уверен в том, что память о вашей работе сохранится на долгое время. Это поможет вам по-другому воспринимать жизнь, по-другому воспринимать ту работу, которую мы вместе проводим», — заявил Трутнев.

08:28

08:24

Команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и членами «Европейской солидарности», сообщило издание Politico.

По его данным, стороны обсудили проведение президентских выборов, а в команде Трампа предполагают, что Зеленский не получит поддержку избирателей.

08:15

Украина без военной помощи США сможет сохранить военный потенциал максимум до лета даже при условии поставок из других стран, заявил сотрудник Института оборонных исследований при Минобороны Японии Синдзи Хедо.

«Украинские военные привыкли к вооружениям производства США. Для массированного перехода на другие системы им потребуется время на тренировки, это нереалистично. Такая ситуация выгодна России, и она сможет ужесточить свои требования на мирных переговорах, которые будут направлять Вашингтон и Москва», — предположил он.

08:12

Перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме нужна была для втягивания Британии и Франции в переговоры Украины с США, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

08:08

ВСУ около четырех утра атаковали Киевский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 г. р., а также мужчина 1963 г.р. В нескольких домах нарушено остекление», — уточнил он.

08:05

⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — добавил губернатор Александр Гусев.

08:02

Конфликт на Украине — прокси-война между США и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — отметил он и призвал завершить конфликт.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1107-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Россия стала угрозой на долгие годы»: Макрон обратился к гражданам Франции
Макрон предупредил французов о «российской угрозе»
В США заявили о решающем преимуществе России на Украине
В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбу, пострадали семь человек
Тренер «Вашингтона» одной фразой отреагировал на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
В России оценили возможность расширения семейной ипотеки
В Госдуме предложили устроить парковки для такси во дворах жилых домов
Силовики сообщили о сдаче в плен более 10 украинских военных в Курской области
Новости и материалы
Украинец попросил убежище в России
В Канаде 41-летний педагог совратила школьника
Эксперт раскрыл, когда Украина исчерпает свой военный потенциал
Башкирцы устроили схватку за место на дороге и попали на видео
В Турции заявили, что стоимость отдыха может стать благоприятной для россиян
Евгения Миронова госпитализировали в Москве
Стало известно о ночной атаке ВСУ на Донецк
В Москве завершили расследование дела о торговле детьми
В МИД раскрыли скрытую цель выходки Зеленского в Белом доме
Россиян предупредили о штрафах, связанных с дачей, в 2025 году
В Южной Корее обезвреживают упавшие из-за ошибки авиабомбы
Овечкин побил достижение Гретцки
После рейда на рынок в Челябинской области в военкомат доставили пятерых человек
В подполье сообщили, что иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве
В Госдуме выступили с предупреждением в адрес Макрона после его слов о России
Названы лучшие розовые российские вина в преддверии 8 Марта
Россиянам рассказали, нужен ли непрерывный трудовой стаж для пенсии
Россияне поделились представлениями об интернете в 2040 году
Все новости
Стало известно о встрече сторонников Трампа с оппонентами Зеленского
СМИ: Трамп подпишет указ об упразднении министерства образования уже сегодня
Коррупционный скандал в военном госпитале Краснодара: фиктивные диагнозы и миллионные взятки
«Ъ»: в военном госпитале Краснодара выявили масштабную коррупционную схему
Гнев Гитлера: почему элитные танковые дивизии СС не смогли переломить ход войны
Как взбешенный провалом эсэсовцев под Балатоном фюрер приказал им сорвать нарукавные повязки
«Ставим на паузу»: США заявили о полном пересмотре отношений с Украиной
Белый дом: приостановка военной помощи Украине нужна США для ее пересмотра
«Действовать нужно быстро». Власти объявили войну кибермошенникам
Путин: ущерб от кибермошенничества приобрел недопустимые размеры в России
Маскарад, парады и карнавал: как отмечали праздник Марди Гра
Как привести автомобиль в порядок после зимы
Автоэксперт Плисов: для восстановления авто после зимы нужно до 100 тыс. рублей
«ВСУ фактически ослепнут». США перестали делиться с Украиной данными разведки
Глава ЦРУ: США приостановили передачу разведданных Украине
Чем полезен и опасен бразильский орех и сколько в нем калорий
Бразильский орех: все о его пользе и вреде, опасности передозировки и противопоказаниях
Шанс для Зеленского. Возобновит ли Трамп поставки оружия Украине?
Белый дом не исключил, что США рассмотрят возобновление военной помощи Украине
Овечка Долли была не первой. Каких животных и зачем клонировали ученые
Генетик Беликова: советские ученые клонировали мышь задолго до овечки Долли
Что такое БИК банка, зачем он нужен и как его узнать
Все способы узнать банковский идентификационный код (БИК) — от справочника ЦБ до приложения банка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами