Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией. Военная операция, день 1107-й

Мэр Донецка Алексей Кулемзин встретился с жителями района пострадавших во время обстрела ВСУ домов.
«Разрушения значительные: в ряде многоквартирных домов нарушено остекление, также повреждено здание детского сада. Принимаются временные меры по закрытию теплового контура домов и уборке прилегающей территории», — уточнил Кулемзин.
⚡️ ВКС России нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Постпред президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с вернувшимися со спецоперации добровольцами из числа чиновников.
«Хочу поблагодарить за решение, которое вы приняли, выйдя в зону боевых действий. Я знаю, что многие из вас выполняли задачи с риском для жизни и выполняли отлично. Уверен в том, что память о вашей работе сохранится на долгое время. Это поможет вам по-другому воспринимать жизнь, по-другому воспринимать ту работу, которую мы вместе проводим», — заявил Трутнев.
Команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и членами «Европейской солидарности», сообщило издание Politico.
По его данным, стороны обсудили проведение президентских выборов, а в команде Трампа предполагают, что Зеленский не получит поддержку избирателей.
Украина без военной помощи США сможет сохранить военный потенциал максимум до лета даже при условии поставок из других стран, заявил сотрудник Института оборонных исследований при Минобороны Японии Синдзи Хедо.
«Украинские военные привыкли к вооружениям производства США. Для массированного перехода на другие системы им потребуется время на тренировки, это нереалистично. Такая ситуация выгодна России, и она сможет ужесточить свои требования на мирных переговорах, которые будут направлять Вашингтон и Москва», — предположил он.
Перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме нужна была для втягивания Британии и Франции в переговоры Украины с США, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
ВСУ около четырех утра атаковали Киевский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 г. р., а также мужчина 1963 г.р. В нескольких домах нарушено остекление», — уточнил он.
⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны.
«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — добавил губернатор Александр Гусев.
Конфликт на Украине — прокси-война между США и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — отметил он и призвал завершить конфликт.