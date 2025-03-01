Пожар случился на промпредприятии в Николаевской области, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
Группировки войск «Запад» и «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.
«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купинска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского.
По словам парламентария, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в украинском конфликте.
«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказала она.
Она добавила, что, вопреки ожиданиям западных стран о возможном проигрыше России, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN заявил, что европейцы предлагают продолжать конфликт на Украине еще в течение года, чтобы ослабить Россию.
В Вашингтоне считают такие планы нереалистичными, отметил Рубио.
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области отменили спустя почти 11 часов, следует из сообщений ГУ МЧС по региону.
Зеленский ответил отказом на призыв американского сенатора Грэма уйти в отставку. По мнению украинского лидера, «это решение может принять только народ Украины».
Зеленский признал, что Украине «будет тяжело победить» без американской поддержки, но добавил, что Европа готова продолжать финансировать ВСУ.
Владимир Зеленский не считает, что повел себя неправильно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме накануне вечером и отказался извиняться за перепалку.
⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.
«Двадцать один — над территорией Тверской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БПЛА над территориями Смоленской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.