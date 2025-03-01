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Политика

ВСУ атаковали Россию 48 беспилотниками. Военная операция, день 1102-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1102-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
В ночь на 1 марта над российскими регионами уничтожили 48 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Тверской и Брянской, Белгородской и Ростовской, Смоленской, Липецкой и Курской областями, а также над Крымом. Владимир Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио назвал выступление украинского лидера фиаско и добавил, что он не хочет мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:10

Пожар случился на промпредприятии в Николаевской области, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.

09:05

Группировки войск «Запад» и «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купинска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

08:55

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского.

По словам парламентария, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.

08:40

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в украинском конфликте.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказала она.

Она добавила, что, вопреки ожиданиям западных стран о возможном проигрыше России, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.

08:30

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN заявил, что европейцы предлагают продолжать конфликт на Украине еще в течение года, чтобы ослабить Россию.

В Вашингтоне считают такие планы нереалистичными, отметил Рубио.

08:25

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области отменили спустя почти 11 часов, следует из сообщений ГУ МЧС по региону.

08:20

08:16

⚡️ Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности прекращения военной поддержки Украины.

08:13

Зеленский ответил отказом на призыв американского сенатора Грэма уйти в отставку. По мнению украинского лидера, «это решение может принять только народ Украины».

08:10

Зеленский признал, что Украине «будет тяжело победить» без американской поддержки, но добавил, что Европа готова продолжать финансировать ВСУ.

08:06

Владимир Зеленский не считает, что повел себя неправильно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме накануне вечером и отказался извиняться за перепалку.

08:03

⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.

«Двадцать один — над территорией Тверской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БПЛА над территориями Смоленской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1102-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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