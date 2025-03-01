08:40

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в украинском конфликте.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказала она.

Она добавила, что, вопреки ожиданиям западных стран о возможном проигрыше России, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.