«Катастрофа для ВСУ»: что произойдет, если Трамп действительно рассердится на Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после острой полемики с Владимиром Зеленским на встрече в Вашингтоне поручил своему аппарату изучить возможности остановки помощи Украине от США. Об этом сообщает целый ряд американских изданий – WSJ, WP и NYT. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал возможные последствия этого решения для Вооруженных сил Украины.

Глава Белого дома отдал распоряжение своим функционерам, отвечающим за вопросы национальной безопасности, подготовить аналитические записки, могут ли США временно или полностью приостановить поставки вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и управляемых ракет на Украину.

Если такие решения будут в Вашингтоне приняты, то в этом случае возникает, как минимум, два вопроса. Первый – как это скажется на боевых и оперативных возможностях Вооруженных сил Украины? Второй – каковы будут геополитические и оперативно-стратегические последствия подобного шага?

Катастрофа для ВСУ

Нет сомнения, что решение о приостановке военной помощи Соединенных Штатов Украине будет иметь для ВСУ самые катастрофические последствия, поскольку Вашингтон после начала специальной военной операции являлся крупнейшим поставщиком оружия и других материальных средств этой стране.

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Белый дом осуществлял передачу Киеву практически всего спектра вооружения, военной техники и различного рода имущества – от зенитных ракетных систем и ракет для систем залпового огня до автомобильной техники. Кроме того, сильно повышала боеспособность и устойчивость ВСУ передача со стороны США значительного объема разведывательной информации.

Сильнейшим ударом для украинской армии может стать отключение ее терминалов от спутниковой системы Starlink. В настоящее время Starlink является просто незаменимым инструментом для ВСУ. Эта спутниковая система позволяет организовывать связь, эффективное управление и взаимодействие между частями и соединениями ВСУ в реальном масштабе времени, боевое применение беспилотных систем.

Если все перечисленное станет реальностью, то в течение сравнительно непродолжительного срока может произойти резкое снижение боеспособности, боевых и оперативных возможностей украинской армии. О каком-либо более или менее организованном сопротивлении ВСУ после этого говорить уже на вряд ли придется. Более того, в этом случае весьма вероятно так называемое каскадное обрушение украинского фронта и стремительный выход российской армии как минимум на левый берег Днепра.

А что же Европа?

Если Соединенные Штаты откажутся от поддержки Украины (или заметно сократят ее), то, вполне возможно, в поставки на Украину вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и управляемых ракет по полной впрягутся европейские государства-участники НАТО.

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После знаменитой перебранки в Овальном кабинете Белого дома практически все европейские лидеры заявили о поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Разумеется, на раскрутку на полные обороты оборонно-промышленного комплекса Старого Света потребуется некоторое время, но и возможности Европы в этом плане недооценивать не стоит. О предпочтении подобного развития событий для США неоднократно говорил и Дональд Трамп, причем без всякой связи со скандалом в Овальном кабинете.

Что будет на самом деле

Скорее всего, никакого тотального обрушения поставок оружия на Украину со стороны администрации Дональда Трампа в ближайшее время не произойдет. Во всяком случае, как представляется, в задачи главы Белого дома подобный вариант развития обстановки не входит — как в целом весьма невыгодный по своим последствиям для США.

Дональд Трамп хочет выглядеть миротворцем глобального уровня, а не автором второй пробоины в репутации США после бегства ВС США из Афганистана. К тому же военное поражение Украины по своим последствиям для Запада никаких положительных моментов за собой не влечет.

Если и будет приостановка поставок оружия со стороны Вашингтона, то незначительная, на непродолжительное время, и сугубо в воспитательных целях украинского военно-политического руководства. Так сказать, в целях устрашения – «для начала вот вам так, а если не одумаетесь, то будет гораздо хуже!».

Скорее всего, до президента Украины (или его сменщика – сегодня уже и этого исключать нельзя) со стороны администрации Белого дома в самой жесткой форме будут доведены новые условия возможных соглашений (в том числе и мирных). И, «осознав и проникшись», глава Украины в ближайшее время прибудет на поклон к президенту США.

«Пусть возвращается, когда будет готов к миру», — уже описал подобную ситуацию Дональд Трамп.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).