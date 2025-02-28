США одобрили кандидатуру нового посла России. Что о нем известно?

США одобрили назначение Александра Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне, он отправится туда в ближайшее время. Ранее дипломат уже работал в российской дипмиссии в Соединенных Штатах в течение 10 лет, а также представлял Россию в Канаде и возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ. Коллеги называют Дарчиева «очень известным, очень опытным» специалистом и ожидают от него работы на нормализацию отношений стран.

Российская сторона получила от США агреман на назначение Александра Дарчиева новым послом в Вашингтоне, сообщил МИД РФ. Решение было согласовано на переговорах в Стамбуле.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится на сайте дипведомства.

Дарчиев должен отправиться в Вашингтон в ближайшее время.

Карьера дипломата

Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1992- м — поступил на дипломатическую службу. Имеет степень кандидата исторических наук.

Дипломат проработал в посольстве России в Вашингтоне в общей сложности около 10 лет: в период с 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а в период с 2005 по 2010 год — работал в чине советника-посланника.

«Американцы, кстати, <…> сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — так комментировал возвращение Дарчиева в Штаты глава МИД Сергей Лавров.

Как отмечал замглавы российского дипведомства Сергей Рябков, перед Дарчиевым будет стоять задача по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Речь идет об очень известном дипломате, очень опытном. То есть никаких, на мой взгляд, сомнений в том, что он там будет проводить работу, которая высокопрофессиональна и направлена на хотя бы относительную нормализацию двусторонних отношений, не может быть в том числе и у принимающей стороны — у Вашингтона», — выражал уверенность Рябков.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что официальная нота с агреманом на назначение Дарчиева говорит о последовательности американской стороны в выполнении эр-риядских договоренностей. Кроме того, парламентарий считает, что именно сегодня «развернутая [экс-президентом США] Бараком Обамой в 2014 году дипломатическая война между странами» заканчивается.

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«Нота США с агреманом на Александра Дарчиева, о чем сообщил МИД России, говорит о последовательности американской стороны в выполнении эр-риядских договоренностей. Москва и Вашингтон возвращаются к нормальному функционированию дипломатических представительств <...> Не сомневаюсь, что при назначении на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США он (Дарчиев. – «Газета.Ru») в кратчайшие сроки приступит к своим обязанностям и будет выполнять их крайне эффективно», — сказал депутат.

С октября 2014 года по январь 2021 года дипломат был послом РФ в Канаде, а с января 2021 года – возглавлял департамент Северной Америки МИД РФ (ныне — департамент Северной Атлантики). Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

Отъезд предшественника

В начале октября 2024 года предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов по указу президента Владимира Путина завершил работу в Вашингтоне и вернулся в Россию.

«Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» — так он прокомментировал свой уход.

Должность посла России в США он занимал с 2017 года.