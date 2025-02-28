«Главный страх Европы»: Швеция опасается войны с Россией

В Швеции готовятся к возможному военному столкновению с Россией после окончания конфликта на Украине. Подобные опасения есть и у других европейских стран, тем более у российской армии теперь появился боевой опыт. В Кремле отметили, что военные «отслеживают и мониторят» действия Стокгольма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Швеция готовится к военному конфликту с Россией после окончания СВО, заявил глава Службы внешней разведки страны Томас Нильссон в беседе с газетой Politico.

Он считает, что американский президент Дональд Трамп доверяет российскому лидеру Владимира Путина. Европейцы же, особенно соседи России, настроены иначе.

«Они просто не могут позволить себе ослабить бдительность», — считает Нильссон.

Он добавил, что Швеция должна готовиться к столкновению с Россией.

Трамп на стороне Путина

Politico пишет, что Россия якобы проводит операции против Швеции: кампании по дезинформации, кибератаки, подрывы кабелей на дне Балтийского моря. Другие европейские страны также обеспокоены происходящим, особенно тенденцией США «преуменьшать российскую угрозу», тем более Трамп публично объявил о своем доверии Путину. Газета добавила, что американский президент уже вставал на сторону российского коллеги во время своего первого президентского срока. При этом европейцы и украинцы обозначили, что им недостаточно только слов Путина.

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«Возможно, не сейчас [Россия развяжет конфликт], но позже — да. Это главный страх Европы, особенно для стран, расположенных рядом с Россией, таких как страны Балтии, Северной Европы и Польша», — говорится в материале.

Эстония якобы предупредила ЕС, что Россия готовится «к потенциальной войне с НАТО», наращивая свои силы. Дания считает, что у России на подготовку к конфликту уйдет пять лет.

Швеция учитывает, что у России снизилась возможность для наращивания оборонного потенциала, негативный эффект и принесли санкции, однако страна все еще «остается военной угрозой для Швеции». Нильссон отметил, что у российских военных появился и боевой опыт.

Россия наблюдает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на слова Нильссона, заявив, что Россия следит за деятельностью Швеции в НАТО.

«В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал Швецию одной из самых русофобских стран в Европе.

«Корни этой русофобии лежат в историческом прошлом и неудовлетворенных имперских амбициях Швеции. Что же касается нынешних заявлений, это очередной пример того, как страны Европы стараются сплошь и рядом намеренно разжигать напряженность, формируя из России образ врага», — заявил он RT.

Белик добавил, что западные страны искусственно накаляют обстановку, чтобы помешать мирному урегулированию украинского конфликта.

Вступление в НАТО и подготовка к конфликту

В мае 2024 года, спустя несколько месяцев после вступления в НАТО, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность размещения на территории страны ядерного оружия в случае большого военного конфликта.

«В условиях войны НАТО извлекает выгоду от ядерного зонта, который должен существовать до тех пор, пока у России есть оружие. Однако Швеция отвечает за шведскую территорию», — уточнил он.

В декабре 2024 года шведское издание Fria Tider написало, что после вступления в НАТО Швеция стала готовиться к массовым похоронам : они поручили похоронным бюро организовать места захоронения полумиллиона шведов.

Они ожидают, что примерно столько людей погибнет при повторении украинского сценария. При этом власти не рассматривают кремацию, так как крематории зависят от электричества и газа, а во время конфликта эти ресурсы могут быть в дефиците.