Надежды на контакт с США и борьба с экстремизмом: о чем Путин говорил на коллегии ФСБ

Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. В своей речи он коснулся самых разных тем внутренней и внешней политики России — от отношений с новой американской администрацией до борьбы с коррупцией и развития современных технологий. Основные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

27 февраля президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Глава российского государства говорил о контактах с новой американской администрацией, борьбе с международным терроризмом, защите госграницы, опасности кибератак, повышении конкурентоспособности российской экономики и т.д.

О контактах с США

По словам Владимира Путина, «первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды».

«Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре», — сказал Путин.

По его мнению, «именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы» .

Путин полагает, что американская сторона «демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи» и отказывается от «мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений». Западное сообщество, по мнению президента России, от такого подхода собственных лидеров также пострадало, что «ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах».

Владимир Путин отметил, что возобновление российско-американских контактов «устраивает не всех» , а часть западных элит «по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире». По этой причине они «будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», что уже наблюдается на практике. Глава российского государства призвал «использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток».

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О противодействии экстремизму

Путин отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом «больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами» . В связи с этим он призвал уделять особое внимание защите важных военных, промышленных и общественных объектов, систем жизнеобеспечения, энергетики и транспорта.

По его словам, для нейтрализации террористических и диверсионных групп особенно много делают подразделения ФСБ в регионах Донбасса и Новороссии.

Глава государства отдельно отметил важность защиты госграницы.

«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД», — сказал он.

Также Путин обратил внимание на необходимость противодействия экстремизму.

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию , на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — подчеркнул президент.

О развитии технологий

В своей речи глава России остановился на важности развития современных гражданских технологий: «это нужно делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно».

По его словам, достижения российских ученых должны не «ложиться в сейфы под «гриф» [секретности], а быстрее внедряться в производство для использования на внутреннем и внешнем рынках . При этом отечественные инновации должны быть защищены «от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов».

Об экономической безопасности

Владимир Путин призвал органы ФСБ к «защите законных прав отечественного бизнеса, борьбе с преступлениями в финансовой и банковской сфере». По его словам, это должно стать «одной из основ конкурентоспособности национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России».

Среди важных задач ведомства он назвал противодействие коррупции в сфере гособоронзаказа и нацпроектов.

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Президент России обратил внимание на рост числа кибератак на отечественную структуру, включая ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. По его словам, «такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам».