«Таким тоном с Россией не говорят»: Захарова осудила главу МИД Австрии за слова о давлении на Москву

Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала европейским политикам «прилично себя вести», если они хотят «претендовать на общение». Так она отреагировала на слова главы МИД и исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга, который заявил о рычагах давления на Москву в переговорах по Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы министерства иностранных дел и исполняющего обязанности федерального канцлера Австрии Александера Шалленберга, заявившего о рычагах влияния на Москву, что таким тоном с Россией не говорят.

Ранее Шалленберг, который выразил уверенность, что без Европы переговоры по Украине не состоятся. Он напомнил, что на европейских счетах находится более €200 млрд российских активов, без обсуждения которых «не будет никакой сделки с Россией».

«Рычаги влияния <...> У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также напомнила, что Москва с 2019 года слышит, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии.

«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги». Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими «рычагами», — так это избавления от российского качественного и надежного газа по выгодным ценам. И главное. Таким тоном с Россией не говорят», — заявила дипломат.

Захарова заключила, что сначала «брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести», перестать распространять дезинформацию, а уже потом претендовать на общение.

Европа хочет участвовать в переговорах

Шалленберг не первый европейский лидер, который высказывался о присутствии Европы за столом переговоров. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к процессу урегулирования «необходимо обязательно привлечь Украину, а также Европу», так как речь идет о фундаментальных вопросах, которые касаются безопасности и мира в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал два неформальных саммита, чтобы обсудить с лидерами стран ЕС и НАТО гарантии безопасности для Украины.

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Именно Макрона журнал The Economist называет в качестве возможного кандидата, который будет представлять Евросоюз за столом переговоров:

«Учитывая, что поставлено на карту, Европа отчаянно — и вполне обоснованно — хочет занять свое место за столом переговоров», — говорится в материале. Чтобы участвовать в мирных переговорах, ЕС нужно выдвинуть представителя, который «сможет сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским».

Настаивают на участии ЕС в процессе урегулирования и европейские чиновники. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что именно от участия Украины и Евросоюза зависит успех этих переговоров.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в свою очередь отметила, что если будет заключена какая-то сделка, на которую ЕС не согласен, «то она просто провалится, потому что не будет реализована».

Позиция России

Президент России Владимир Путин допустил участие Европы в переговорах по урегулированию конфликта, однако заявил, что диктовать свои условия ЕС не может.

«Мы же вели с ними постоянные дискуссии. Это они, под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя, сами отказались от контактов с нами, захотят вернуться — пожалуйста», — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что участие европейских стран в процессе урегулирования востребовано, но они должны пересмотреть свои запросы к России.

«Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», — добавил он.