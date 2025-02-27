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Политика

ВСУ атаковали Россию 19 беспилотниками. Военная операция, день 1100-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1100-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
В ночь на 27 февраля над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Орловской, Курской и Белгородской областями, а также над Крымом. В результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ погиб житель Белгородской области, еще один серьезно пострадал. Его доставили в больницу в Белгороде, медики оказывают ему помощь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:18

Пожар на промышленном объекте произошел в Киеве, сообщила Госслужба Украины по ЧС. В ночь на четверг в украинской столице прогремели взрывы.

08:15

08:10

Воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли минувшей ночью. Сирены выключили около шести часов утра.

08:08

Житель Грайворона погиб в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.

«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава региона.

08:03

⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 12 в Орловской области, по три в Курской и Белгородской областях, еще один — над территорией Республики Крым.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1100-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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