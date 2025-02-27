ВСУ атаковали Россию 19 беспилотниками. Военная операция, день 1100-й

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Житель Грайворона погиб в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.

«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава региона.