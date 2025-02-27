ВСУ атаковали Россию 19 беспилотниками. Военная операция, день 1100-й

Пожар на промышленном объекте произошел в Киеве, сообщила Госслужба Украины по ЧС. В ночь на четверг в украинской столице прогремели взрывы.
Воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли минувшей ночью. Сирены выключили около шести часов утра.
Житель Грайворона погиб в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.
«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава региона.
⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 12 в Орловской области, по три в Курской и Белгородской областях, еще один — над территорией Республики Крым.