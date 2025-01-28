«Поблажек не будет»: с ответственных за укрепления в Курской области требуют взыскать 3 млрд

Генпрокуратура оценила ущерб от действий «Корпорации развития Курской области» в 3,2 млрд рублей: по версии следствия, эти средства были присвоены на контрактах по строительству укреплений. Теперь ведомство требует взыскать эту сумму с фигурантов. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уже заявил, что власти поддержат иск.

Генпрокуратура России потребовала взыскать с главы «Корпорации развития Курской области», его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 млрд руб., которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений, сообщила газета «Известия».

Иск ведомства направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают 10 человек : глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его бывший и нынешний заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин. Кроме этого, в иске фигурируют 7 компаний : «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг», «Энергосистема».

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В качестве третьих лиц указаны Минобороны России, управление капитального строительства Курской области, «Корпорация развития Курской области» и министерство строительства региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона иск поддержат. Он напомнил, что правительство области готово оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству.

«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений!» — заключил врио губернатора.

«Создали видимость работ»

По версии прокуратуры, в период с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области выделили 19,4 млрд рублей для строительства сооружений для «защиты страны от военной агрессии Украины». Генподрядчиком, по указанию экс-главы региона Алексея Смирнова, было выбрано АО «Корпорация развития Курской области».

Лукин был назначен на должность директора корпорации в октябре 2021 года. В августе 2022 года пост его заместителя получил Игорь Грабин, а с января 2023-го — Снежана Мартьянова. Все трое уже арестованы и находятся под следствием.

По данным Гепрокуратуры, подозреваемые пользовались своим служебным положением в личных целях и интересах доверенных лиц.

Лукин, Грабин и Мартьянова получили, как подсчитали в ведомстве, 805 млн рублей за содействие при заключении договоров.

Компании при этом « создали видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов».

«Всего с 2022 по 2023 год при содействии чиновников корпорации заключено 23 договора на общую сумму 3 222 435 230 рублей 12 копеек», — говорится в иске.

Лукин, Грабин и Мартьянова пользовались введенным режимом повышенной готовности в Курской области, который позволял им без конкурентных процедур выбирать подрядчиков, заключать с ними соглашения и расходовать бюджетные средства. Так, «Корпорация развития Курской области» подписала контракты с компаниями, подконтрольными депутату Курской областной думы Максиму Васильеву и экс-парламентарию Юрию Бессонову.

Еще одним участником схемы был родной брат Мартьяновой Владислав, владеющий компаниями «Энерго Ресурс» и «Торговый Дом Курск». С этими фирмами «Корпорация развития Курской области» заключила контракты на общую сумму 1,5 млрд руб. Впоследствии эти деньги, как говорится в иске, были потрачены на покупку недвижимости.

Работы по возведению фортификационных сооружений так и не были выполнены.

«Срок исполнения контрактов — до декабря 2023-го — неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории», — уточнили в ведомстве.

Теперь Генпрокуратура требует взыскать с ответчиков 3,2 млрд руб. ущерба, наложить аресты на счета и имущество компаний, а также арестовать все имущество фигурантов дела.