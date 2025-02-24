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«Нас рать»: Галустян — о санкциях Евросоюза

Комик Галустян назвал неожиданностью внесение в санкционный список Евросоюза
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m_galustyan/Global Look Press

Российский комик Михаил Галустян заявил «Газете.Ru», что решение Евросоюза внести его в санкционный список стало для него неожиданностью. По его словам, он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!», — сказал Галустян.

24 февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в список были включены 48 человек, среди них также телеведущая Юлия Барановская, шахматист и член Совфеда Андрей Карякин. Санкции также были введены против 35 организаций и восьми российских СМИ.

Кроме того, Евросоюз впервые ввел запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее певица Лариса Долина заявила, что не обращает внимания на санкции ЕС.

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