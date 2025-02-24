Предприятие в Рязанской области загорелось после атаки БПЛА. Военная операция, день 1097-й

09:06

❗️ У России пока не появилось большого понимания о том, что представляет собой «мирный план» президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу после встречи российской и американских делегаций в Эр-Рияде.

«Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе, последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим. Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее», — объяснил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.