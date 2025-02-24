Предприятие в Рязанской области загорелось после атаки БПЛА. Военная операция, день 1097-й

❗️ Венгрия не согласится на выделение десятков миллиардов евро для поставок оружия на Украину, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
Мирные договоренности России и США не сработают без поддержки ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Европа и Украина также должны согласиться с этими договоренностями, без этого они не будут работать», — подчеркнула она.
Каллас заявила, что ЕС пока предметно не рассматривает вопрос отправки европейских миротворцев на Украину, обсуждает гарантии безопасности.
Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.
«Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он.
❗️ Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала поездку в США 25 февраля для переговоров по Украине с госсекретарем Марко Рубио.
Российские военные ликвидировали «карман» на Курахово-Новоселовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«И это создает дополнительные предпосылки для продвижения наших подразделений далее через Константинополь на следующие направления», — добавил он.
Большинство опрошенных поляков считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться домой и отправиться на фронт. Опрос провел исследовательский центр Opinia24 для радиостанции Radio Zet.
«Решительно» требуют высылки украинцев 44% респондентов, 30% опрошенных считают, что это было бы «желательно». Опрос проводили с 23 по 29 января, участие в нем приняли тысяча совершеннолетних поляков.
Власти Польши пока не собираются отправлять военных на Украину, заявила глава президентской канцелярии Малгожата Папроцкая.
«Сегодня ответ — нет. Сегодня, похоже, нет общественного согласия на это. Каким будет будущее, ни один политик не скажет ответственно - на 100% да, на 100% нет. Но на это, безусловно, должно быть общественное согласие», — рассказала она в эфире Telewizja Republika.
Трюдо потребовал в разговоре с Трампом гарантий безопасности для Украины, сообщила газета The Globe and Mail.
❗️ ВС России продвигаются по всей линии фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.
Число раненных в результате обстрела ВСУ мирных жителей Горловки увеличилось до трех, сообщил Приходько.
Украинский беспилотник сбили в Брянской области около 07:10, сообщили в Минобороны. Губернатор Александр Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
В Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, а также премьер Испании Педро Санчес, сообщило украинское издание «Общественное».
❗️ У России пока не появилось большого понимания о том, что представляет собой «мирный план» президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу после встречи российской и американских делегаций в Эр-Рияде.
«Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе, последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим. Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее», — объяснил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
⚡️ Россия открыта к решению украинского конфликта на основе баланса интересов, в идее президента Путина по урегулированию ситуации есть «компромиссный заряд», заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки украинских БПЛА в Орловской области нет, заявил губернатор Андрей Клычков.
«На местах происшествий работают оперативные службы. Мы снова благодарим наших защитников — подразделения ПВО, а также ребят, выполняющих боевые задачи на полях СВО. Вы — настоящие герои!» — отметил глава региона.
❗️ Два человека пострадали в результате удара ВСУ по центру Горловки, сообщил мэр Иван Приходько.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют отговорить президента США Дональда Трампа от ведения двусторонних переговоров с Россией по Украине, сообщили источники газеты The Times. По их информации, политики готовы предложить американскому лидеру обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.
За три года СВО Россия стала более мощной и единой, люди сплотились вокруг президента и армии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня весь мир видит, что планы очередных претендентов на роль победителей России терпят сокрушительное поражение. Что на полях сражений рождается новый, более справедливый миропорядок. Победа России станет победой добра над злом, правды над ложью, разума над безумием», — подчеркнул он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщило украинское издание «Общественное».
США пересмотрят подход к взаимодействию с Россией и оказанию помощи Украине, чтобы получать от этого выгоду, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Он объяснил, что американца должны получать «отдачу от осуществленных громадных инвестиций» и добавил, что Штаты рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине.
США удалось сделать значительные шаги на пути к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Достигнут большой прогресс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — добавил он и подчеркнул, что президент Дональд Трамп хочет «прочного мира».
Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — уточнил он.
⚡️ В течение минувшей ночи над российскими регионами перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА — 16 над Орловской, три над Брянской и два над Рязанской областями, еще один — над Крымом.