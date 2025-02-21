Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

В Раде ожидают подписания мирного договора в ближайшее время. Военная операция, день 1094-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1094-й день
close
Евгений Биятов/РИА Новости
ФСБ сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации ВС РФ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа от предложенной Вашингтоном сделки по минералам. В Верховной раде сообщили, что ожидают подписания мирного договора с Россией «в ближайшее время», а после этого планируют провести президентские, парламентские и местные выборы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:53

⚡️ Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы для неофициальных переговоров о конфликте на Украине, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

9:42

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области с помощью 66 боеприпасов и 36 беспилотников за прошедшие сутки. За медицинской помощью обратились три человека, в том числе 15-летний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

9:30

9:16

В конгрессе США «нет аппетита» для еще одного законопроекта о финансировании Украины, заявил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в интервью Newsmax.

9:02

В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет The New York Post.

8:40

США и Россия не обсуждали территориальные вопросы и снятие санкций в Эр-Рияде, у встречи была «другая цель», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

8:27

ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных.

Всем задержанным от 20 до 30 лет. К подрывной деятельности их привлекли через мессенджеры или объявления о «быстром заработке» в сети. Они также обвиняются в поджоге объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, задержанные получили от 16 до 22 лет лишения свободы.

8:21

Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — отметил Рубио.

8:18

В Верховной раде ожидают подписания мирного договора с Россией «в ближайшее время», а после этого планируют провести президентские, парламентские и местные выборы, заявила депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход в эфире «Новини.Live».

8:14

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых, этот вариант сделки выглядит более вероятным, заявили Axios украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.

8:10

8:06

Украина готова заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США по инвестициям и безопасности, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1094-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Калужский губернатор показал фото автомобилей Tenet. Что известно о новом российском кроссовере?
Калужский губернатор Шапша опубликовал фото новых российских автомобилей Tenet
Reuters узнал о тайных встречах России и США по Украине с ноября 2024-го
Сергей Зверев назвал честью включение в базу «Миротворца»
В Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии
Госсекретарь США обратился к обеспокоенным политикой Трампа европейцам
Новый iPhone 16e оказался слабее базовой модели из-за ухудшенного чипа
Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
Новости и материалы
Жена сорвала переход бразильца в «Зенит»
Названы пять минусов кроссовера VGV U75Plus
В Госдуме запросили у регионов информацию о повышении тарифов на ЖКУ
Месси отдал футболку судье в -16°С
Корму танкера «Волгонефть-239» наполовину демонтировали
Военкор Пегов рассказал об обстановке в Курской области
В Чите задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета
Посольство РФ ответило на заявление МИД Канады о нереалистичных условиях мира
Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского
Кемеровчанка поверила баннеру о помощи пенсионерам и потеряла более 9,3 млн рублей
В окружении Трампа считают, что Зеленскому лучше покинуть Украину
Разница в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без выросла втрое
Вэнс считает, что без помощи США Украины уже не было бы
В России рекордно выросли продажи китайских авто с пробегом
В Подмосковье вынесли приговор молодому человеку за диверсию и госизмену
Продажи одного вида легковых автомобилей резко выросли
В марте для GTA V на ПК выйдет масштабное обновление с улучшенной графикой
У звезды «Дома 2» нашли опасную патологию перед операцией
Все новости
Зеленский о сделке с США по ресурсам: я не могу продать государство
В США заявили, что антироссийские санкции не обсуждались на встрече в Эр-Рияде
В Китае обнаружили новый коронавирус, который может заражать людей
Пи Дидди обвинил прокуроров в расизме
Госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США
ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных
«Я сошла с ума»: как менялась Юля Волкова из «Тату»
Соседи требуют снести замок Пугачевой. Разбор и вывоз мусора оценили в 40 миллионов рублей
Снос замка Пугачевой и Галкина оценили в 40 млн рублей из-за плесени и ржавчины
21 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 21 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Наши интересы совпадают». США отказались называть Россию «агрессором» в заявлении G7
FT: США не стали называть Россию агрессором в коммюнике G7 к 24 февраля
Рак, избиение и политика: где сейчас Юлия Волкова из «Тату»
Певице Юлии Волковой исполнилось 40 лет
ВСУ собирают войска у границы Брянской области. Они готовятся к наступлению?
SHOT: ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров РФ и США
В России бум продаж подержанных машин. Что берут?
«Авилон» назвал три самых популярных китайских бренда автомобилей на вторичке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами