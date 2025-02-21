В Раде ожидают подписания мирного договора в ближайшее время. Военная операция, день 1094-й

⚡️ Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы для неофициальных переговоров о конфликте на Украине, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
ВСУ атаковали семь районов Белгородской области с помощью 66 боеприпасов и 36 беспилотников за прошедшие сутки. За медицинской помощью обратились три человека, в том числе 15-летний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В конгрессе США «нет аппетита» для еще одного законопроекта о финансировании Украины, заявил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в интервью Newsmax.
В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет The New York Post.
США и Россия не обсуждали территориальные вопросы и снятие санкций в Эр-Рияде, у встречи была «другая цель», заявил госсекретарь США Марко Рубио.
ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных.
Всем задержанным от 20 до 30 лет. К подрывной деятельности их привлекли через мессенджеры или объявления о «быстром заработке» в сети. Они также обвиняются в поджоге объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, задержанные получили от 16 до 22 лет лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — отметил Рубио.
В Верховной раде ожидают подписания мирного договора с Россией «в ближайшее время», а после этого планируют провести президентские, парламентские и местные выборы, заявила депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход в эфире «Новини.Live».
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых, этот вариант сделки выглядит более вероятным, заявили Axios украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.
Украина готова заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США по инвестициям и безопасности, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом.