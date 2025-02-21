«С российской стороны — без потерь». Что известно о первом воздушном бое с F-16

Появилась информация о первом в зоне СВО воздушном бое российских истребителей с F-16 Воздушных сил Украины. Обмен ракетами произошел на дальней дистанции. С деталями события разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Каких-либо подробностей на данный момент практически нет. Сообщается разве что о том, что «российские истребители вступили в дальний ракетный бой» с истребителями F-16 американского производства в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

О результатах боя информация также весьма скудная: «с российской стороны — без потерь. Со стороны противника — данные противоречивые».

Пока неясны даже типы боевых машин Воздушно-космических сил России и Воздушных сил Украины (то есть какая именно модификация F-16 участвовала в бою) и какие именно авиационные средства поражения применялись в этом первом столкновении. Есть версия, что с российской стороны был Су-35С, а с украинской — F-16AM Block 20 MLU.

Дальний воздушный бой

Поэтому можно только предполагать, что состоялся дальний воздушный бой с применением ракет «воздух-воздух» большой дальности типа (предположим) Р-37 с дальностью стрельбы до 300 км.

Чтобы описать это событие в деталях и произвести хотя бы приблизительный анализ действий сторон, надо как минимум знать:

как выводились наши истребители на рубеж пуска ракет – автоматизировано или с помощью штурманов наведения; откуда поступала информация о противнике; на каких дальностях с помощью бортовой радиолокационной станции российского истребителя удалось обнаружить F-16 (а затем захватить цель на сопровождение и при входе в зону поражения Р-37 произвести пуск изделия или очереди из них); наблюдался ли подрыв боевой части российской ракеты «воздух-воздух»; был ли он зафиксирован средствами объективного контроля; наблюдалось ли физическое разрушение цели в воздухе и какими средствами; определено ли примерное место падения сбитого украинского F-16; фиксировался ли подразделениями ОсНАЗ (особого назначения) факт переговоров украинских пилотов с наземными КП (и характер радиообмена) или они работали в режиме радиомолчания.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Естественно, что все эти детали в ходе боевых действий озвучены ни той, ни другой стороной не будут. Даже если украинский самолет и был сбит, то со стороны Киева может прозвучать и такое сообщение – «истребитель F-16 Воздушных сил Украины после пуска ракет класса «воздух-воздух» боевой машиной ВКС РФ совершил противоракетный маневр и ушел с резким снижением в сторону аэродрома вылета».

Откуда прилетел F-16

При этом ранее портал «Военное обозрение» сообщал о появлении в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ.

Самолет был вооружен ракетами AIM-120С AMRAAM (ракеты класса «воздух-воздух») и ракетами AIM-9X Sidewinder, которые имеют инфракрасную головку самонаведения на цель. Также у истребителя заметили три подвесных топливных бака.

«Это говорит о том, что самолет поднимался в воздух отнюдь не с аэродрома, который находится относительно недалеко от линии фронта. Соответственно, взлетать в воздух он мог либо с аэродромов на западе Украины, либо, что еще более вероятно при конфигурации и количестве ПТБ – с аэродромов граничащих с Украиной стран НАТО», — указывают авторы.

Надежды не оправдались

В декабре этого года Украина получила шесть многофункциональных истребителей F-16 из Дании. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил ВСУ до 20 самолетов этого типа.

Зеленский, где истребители? Почему F-16 не показали себя на СВО Украина связывала с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они... 21 декабря 08:47

Один полученный самолет по ошибке сбил украинский ЗРК Patriot летом 2024 года.

Как писала «Газета.Ru», Киев связывал с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они могут изменить ход СВО. Но до сих пор никакого активного участия этих самолетов в боевых действиях не было замечено. Многофункциональные истребители Воздушных сил Украины сегодня используются в основном для решения задач противовоздушной обороны, в частности, для поражения крылатых ракет воздушного и морского базирования ВС РФ в полете.

Сегодня же стало известно, что Бельгия отложила поставку F-16 Украине как минимум на год. Начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина в интервью интервью газете Soir сообщил, что передача первых бельгийских истребителей F-16 Украине откладывается как минимум на год из-за задержек с поставками Брюсселю самолетов F-35.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).