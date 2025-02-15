Вэнс опроверг слова об отправке войск на Украину. Кремль «принял к сведению»

Кремль принял к сведению слова Джей Ди Вэнса о том, что США не планируют отправлять свои войска на Украину, заявил Дмитрий Песков. Разночтения по этому вопросу начались после интервью вице-президента США изданию WSJ, опубликованного под заголовком «Вэнс угрожает санкциями и военными действиями, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению по Украине». В Москве после этого потребовали разъяснений и получили их: Вэнс обвинил WSJ в искажении своих слов и подчеркнул, что «война — только между Россией и Украиной».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил издание The Wall Street Journal (WSJ) в искажении его слов о возможности отправки американских военных на Украину. Об этом он дважды подряд написал на своей странице в соцсети Х.

«Американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война — только между Россией и Украиной», — подчеркнул Вэнс.

Несколько позже он высказался в адрес издания более жестко. «Тот факт, что WSJ исказила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, абсурден, но не удивителен», — написал вице-президент США. По его мнению, издание потратило годы на продвижение идей о том, «чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме отправлялись за границу без всякой необходимости».

Издание опубликовало интервью с Вэнсом в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, 14 февраля. В нем вице-президент США, говоря о переговорах с Россией, заявил: «Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия». После этого корреспондент WSJ уточнил, снят ли вопрос присутствия американских войск на Украине с повестки дня. Вэнс ответил: «Президент [США Дональд Трамп] очень ясно дает понять: когда он начинает переговоры, повестка дня содержит все варианты ».

В итоге издание сообщило, что «вариант отправки американских войск на Украину, если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается «на столе».

Публикация привлекла внимание Кремля: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной отправке войск «новыми элементами позиции» Вашингтона.

«Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались <...> Конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — подчеркнул он.

После постов Вэнса в X Песков заявил, что в Кремле увидели его опровержение . «Да, приняли к сведению», — отметил представитель Кремля.

«Шокирует многих»: вице-президент США Вэнс анонсировал переговоры и сделку по Украине Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведут к заключению сделки... 14 февраля 13:16

Вэнс в Мюнхене

В день публикации интервью Вэнс выступил на Мюнхенской конференции. В своей речи он не упомянул поддержку Украины, сосредоточившись на критике Европы: он обвинил Евросоюз в отходе от основополагающих ценностей демократии, а также осудил отмену результатов президентских выборов в Румынии, оторванность элит от народа, вышедшую из-под контроля миграционную политику, попытки политической цензуры в соцсетях и СМИ и т.д.

«Вэнс занял конфронтационную позицию, обвинив европейских политиков в том, что, по его словам, они боятся собственного народа, и предупредил их, что реальная угроза их демократии исходит не от России или Китая», — отметило агентство Reuters.

Комментируя его выступление, британское издание Financial Times отметило, что некоторые официальные лица сравнили речь Вэнса с речью российского президента Владимира Путина на том же мероприятии в 2007 году, когда он предупреждал, что расширение НАТО может привести к конфликту с Москвой.

«Это было безумие, полное безумие. И очень опасное», — сказал FT один высокопоставленный европейский дипломат

По-видимому, обвинения со стороны вице-президента США стали для многих европейских политиков полной неожиданностью.

«Сегодня я подготовил речь, она должна была быть посвящена безопасности в Европе. Но я не могу начать так, как планировал изначально... Вице-президент США поставил под сомнение эту демократию», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава евродипломатии Кайя Каллас назвала речь Вэнса провокацией. «Они [США] пытаются спровоцировать нас на конфликт, а мы не хотим драться с нашими друзьями», — отметила она.

Президент США Дональд Трамп выразил полную солидарность со своим коллегой. «Это была очень хорошая речь, на самом деле в полной мере блестящая», — отметил Трамп.

В свою очередь на выступление Вэнса в Мюнхене отозвался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Надо признаться, он неожиданно зажег. Все рассчитывали услышать дежурные партнерские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев», — написал Медведев.