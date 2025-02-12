США готовятся освободить россиянина Винника. Что об этом известно?

Осужденного в США россиянина Александра Винника освободят в рамках обмена заключенными. В Белом доме подтвердили, что он вскоре окажется дома. 11 февраля американец Марк Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, уже вернулся на родину.

Переговоры и обещания

В рамках обмена заключенными США в ближайшее время освободят россиянина Александра Винника из тюрьмы в Санта-Рита, после чего его отправят в Россию, сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.

«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении. <...> Он пока там, но в ближайшее время будет отправлен в Россию», — уточнил Бело. По словам адвоката, он рад, что его подзащитный скоро вернется домой.

Российский адвокат Винника Аркадий Бух сказал Life.ru, что сейчас россиянин все еще находится в американской тюрьме, а материалы по делу засекречены. Он добавил, что работа продолжается.

Дело Винника Власти США обвинили Александра Винника в отмывании как минимум $4 млрд через биржу криптовалют ВТС-е. Создатели биржи неизвестны, однако именно россиянина считают одним из основателей. В 2017 году Винника задержали в Греции по запросу США. Россия и Франция объявили о своем желании экстрадировать мужчину. Он хотел отправиться в Россию, однако его выдали Франции, где в 2020 году приговорили к пяти годам лишения свободы за создание вредоносного ПО.



Через два года его вернули в Грецию, а затем обратно в США. Винника обвиняют не только в отмывании денег, но и в участии в переводах денежных средств преступникам, поддержке наркоторговцев, разработке вредоносного программного обеспечения. В итоге он признал себя виновным, официально в США ему пока что не вынесли приговор.



Еще в 2023 году Винник через адвокатов сообщил, что заинтересован в обмене заключенными.

Американский канал ABC News и агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США подтвердили, что в рамках обмена освободят именно Винника, однако пока неизвестно, когда именно мужчина вернется в Россию.

Днем 12 февраля президент России Владимир Путин переговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив детали обмена заключенными. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Кроме того, Путин пригласил Трампа посетить Москву, чтобы лично обсудить взаимные интересы стран.

Дома ждут мать и дети

«Газета.Ru» связалась с матерью Винника, однако она не смогла подтвердить информацию об освобождении сына.

«Могу только сказать, что слышала от журналистов. Подтвердить не могу. Но надеюсь», — уточнила женщина.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сказал Aif.ru, что дома Винника ждут пожилая мать с хроническими заболеваниями и двое маленьких детей. Супруга россиянина умерла, дети находятся под опекой бабушки. У самого Винника также проблемы со здоровьем.

Освобождение американца

11 февраля в Москву прилетел спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, после чего Трамп заявил об освобождении бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля — его арестовали в Москве в 2021 году за контрабанду наркотиков, приговорив к 14 годам лишения свободы. Мужчину освободили и передали Уиткоффу. По данным Reuters, в организации обмена участвовали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мостик между РФ и США». Зачем Россия освободила американца Фогеля? Контакты с Москвой по освобождению американца Марка Фогеля, который отбывал тюремный срок... 12 февраля 18:47

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что освобождение Фогеля стало проявлением доброй воли с российской стороны и знаком к мирному урегулированию украинского кризиса. Трамп заявил, что Россия «отнеслась к нам очень хорошо», и выразил надежду, что это положительно скажется на отношениях между странами и разрешении конфликта на Украине.

Вечером 12 февраля в Белом доме подтвердили, что Винник все-таки вскоре будет освобожден.