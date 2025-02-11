Один человек пострадал в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщил мэр города Иван Приходько. Повреждения получили четыре многоквартирных и четыре частных дома, котельная и один промышленный объект, а также три автомобиля.
Польша подняла в воздух истребители после ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Оперативном командовании ВС республики.
«В связи с атакой Российской Федерации, проводящей удары по объектам на территории Украины, начались действия польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — рассказали там.
Украинские военные тщетно пытались контратаковать на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На Красноармейском направлении мы видели попытки противника контратаковать, но ни к чему для противника хорошему это не привело. Мы видим, что полностью сейчас контроль ситуации за Вооруженными силами РФ», — рассказал он.
Погибшего в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергей Ефремова похоронили во Владивостоке. Врио главы Курской области Александр Хинштейн уточнял, что Ефремов погиб при освобождении курского приграничья.
Электрички в Саратовской области задерживаются после атаки украинских БПЛА, сообщила Приволжская железная дорога.
«На перегоне Сазанка — Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — уточнили в компании.
❗️ Украина согласилась заплатить за помощь США $500 млрд редкоземельными металлами, заявил президент Дональд Трамп.
«Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые», — объяснил глава государства.
Внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Уже после этого появляется возможность приступать ко всем остальных процессам», — высказался он о ситуации во взятых под контроль Дзержинске (украинское название — Торецк) и Дружбе.
❗️ Успехи в районе Часова Яра открывают ВС России перспективы в направлении Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — добавил он.
Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Картинная галерея в Новой Каховке попала под удар ВСУ, сообщил глава городского округа Виталий Гура.
«Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы», — написал он.
Кингисеппский машиностроительный завод испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей для тяжелой бронетехники с учетом замечаний после использования ее в зоне СВО.
«Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — рассказали в пресс-службе предприятия.
В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска отменили ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавили в ведомстве.
❗️ Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировали, заявил губернатор Роман Бусаргин.
Несколько районов Харьковской области обесточены после серии взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Власти Венгрии не видят прогресса в вопросе транзита газа через Украину, заявил РИА Новости глава МИД Петер Сийярто.
Летевший из Кемерова в Казань самолет ушел на запасной аэродром из-за введенных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани столицы Татарстана.
«Рейс, следовавший по маршруту Кемерово — Казань, по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в аэропорт Бегишево», — отметили аэропорту.
Сотрудники Росгвардии ночью сбили несколько беспилотников ВСУ над ДНР.
«Военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили вражеские БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами во время ночной атаки врага», — сообщили в ведомстве.
Аварийные отключения света в срочном порядке вводят на Украине.
«Оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Пострадавших во время атаки БПЛА в Волгоградской области нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.
«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — уточнил глава региона.
МАГАТЭ не осмеливается признать Украину источником опасности для Запорожской АЭС, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Не достает Агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе. Единственным источником угрозы безопасности ЗАЭС остается Украина», — добавил он.
❗️ Промышленное предприятие в Саратове получило повреждение после того, как силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — рассказал он.
Западные делегации проявляют избирательную слепоту во всем, что касается Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Здесь скорее сказываются два фактора. Во-первых, это избирательная слепота и глухота наших западных коллег и их двойные стандарты в том, что касается ситуации на Украине, в том числе с правами человека и героизацией нацистских приспешников», — объяснил он.
Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
⚡️ Минувшей ночью в России уничтожили 40 украинских беспилотников: 18 в Саратовской области, 13 в Ростовской, шесть над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской и один — над территорией Белгородской области.