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Политика

Саратовскую область атаковали 18 БПЛА, повреждено предприятие. Военная операция, день 1084-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1084-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 40 украинских беспилотников. Почти половину из них сбили в Саратовской области. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске. Сейчас временно не работает только аэропорт в Кирове. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:10

В Киевской и Черкасской областях отменили воздушную тревогу.

10:09

Один человек пострадал в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщил мэр города Иван Приходько. Повреждения получили четыре многоквартирных и четыре частных дома, котельная и один промышленный объект, а также три автомобиля.

10:07

Взрывы прогремели в Черкассах, сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE».

10:05

Польша подняла в воздух истребители после ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Оперативном командовании ВС республики.

«В связи с атакой Российской Федерации, проводящей удары по объектам на территории Украины, начались действия польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — рассказали там.

10:02

ВС России планомерно продвигаются практически по всей линии фронта, заявил Денис Пушилин.

09:55

Украинские военные тщетно пытались контратаковать на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Красноармейском направлении мы видели попытки противника контратаковать, но ни к чему для противника хорошему это не привело. Мы видим, что полностью сейчас контроль ситуации за Вооруженными силами РФ», — рассказал он.

09:52

Погибшего в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергей Ефремова похоронили во Владивостоке. Врио главы Курской области Александр Хинштейн уточнял, что Ефремов погиб при освобождении курского приграничья.

09:50

Электрички в Саратовской области задерживаются после атаки украинских БПЛА, сообщила Приволжская железная дорога.

«На перегоне Сазанка — Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — уточнили в компании.

09:47

❗️ Украина согласилась заплатить за помощь США $500 млрд редкоземельными металлами, заявил президент Дональд Трамп.

«Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые», — объяснил глава государства.

09:43

Внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Уже после этого появляется возможность приступать ко всем остальных процессам», — высказался он о ситуации во взятых под контроль Дзержинске (украинское название — Торецк) и Дружбе.

09:39

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

09:27

❗️ Успехи в районе Часова Яра открывают ВС России перспективы в направлении Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — добавил он.

09:19

Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

09:09

Картинная галерея в Новой Каховке попала под удар ВСУ, сообщил глава городского округа Виталий Гура.

«Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы», — написал он.

09:04

Кингисеппский машиностроительный завод испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей для тяжелой бронетехники с учетом замечаний после использования ее в зоне СВО.

«Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — рассказали в пресс-службе предприятия.

09:00

08:51

В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска отменили ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавили в ведомстве.

08:49

❗️ Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировали, заявил губернатор Роман Бусаргин.

08:45

Взрывы прогремели в Полтаве, сообщило украинское издание «Страна.ua».

08:35

Несколько районов Харьковской области обесточены после серии взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua».

08:30

Власти Венгрии не видят прогресса в вопросе транзита газа через Украину, заявил РИА Новости глава МИД Петер Сийярто.

08:28

Летевший из Кемерова в Казань самолет ушел на запасной аэродром из-за введенных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани столицы Татарстана.

«Рейс, следовавший по маршруту Кемерово — Казань, по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в аэропорт Бегишево», — отметили аэропорту.

08:24

Сотрудники Росгвардии ночью сбили несколько беспилотников ВСУ над ДНР.

«Военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили вражеские БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами во время ночной атаки врага», — сообщили в ведомстве.

08:21

Аварийные отключения света в срочном порядке вводят на Украине.

«Оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

08:19

Пострадавших во время атаки БПЛА в Волгоградской области нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — уточнил глава региона.

08:17

МАГАТЭ не осмеливается признать Украину источником опасности для Запорожской АЭС, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Не достает Агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе. Единственным источником угрозы безопасности ЗАЭС остается Украина», — добавил он.

08:14

❗️ Промышленное предприятие в Саратове получило повреждение после того, как силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — рассказал он.

08:10

Западные делегации проявляют избирательную слепоту во всем, что касается Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Здесь скорее сказываются два фактора. Во-первых, это избирательная слепота и глухота наших западных коллег и их двойные стандарты в том, что касается ситуации на Украине, в том числе с правами человека и героизацией нацистских приспешников», — объяснил он.

08:07

08:05

Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.

08:02

⚡️ Минувшей ночью в России уничтожили 40 украинских беспилотников: 18 в Саратовской области, 13 в Ростовской, шесть над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской и один — над территорией Белгородской области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1084-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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