Корабли Балтийского флота на учениях по высадке десанта с моря на необорудованное побережье условного противника. Слева направо: большой десантный корабль «Королев», большой десантный корабль «Минск» и большой десантный корабль «Калининград».

СВР: Киев и НАТО готовят провокацию с подрывом судна российскими минами на Балтике

Служба внешней разведки России заявила, что спецслужбы Украины готовят нападения на проживающих за рубежом российских оппозиционеров, а также собираются взорвать иностранное судно в Балтийском море, тем самым подтолкнув НАТО к закрытию акватории для российских судов. Первые провокации будут совершены «в ближайшее время», утверждают в СВР.

Спецслужбы Украины готовят взрыв иностранного судна в Балтийском море, для которого могут быть использованы имеющиеся в распоряжении Киева мины российского производства, сообщает Служба внешней разведки России.

«Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства»,

— говорится в сообщении СВР.

Кроме того, украинцы собираются организовать нападения за рубежом на представителей российской «несистемной оппозиции» и «бежавших от закона» предпринимателей. К атакам будут привлечены «выходцы из государств Азии и Ближнего Востока».

«Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки», — указывают в СВР.

За свою работу исполнители должны получить до $20 тыс. Первые провокации будут совершены «в ближайшее время», их подготовка идет «при содействии западных кураторов».

Действия Киева должны воспрепятствовать запуску процесса мирного урегулирования российско-украинского кризиса и втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, подчеркивают в Москве.

«Европейцам остается только надеяться, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями», — заключают в СВР.





Избавить от Зеленского

На прошлой неделе СВР заявила http://svr.gov.ru/smi/2025/02/natovtsy-gotovyat-kampaniyu-po-diskreditatsii-v-zelenskogo.html, что в НАТО планируют свергнуть Владимира Зеленского путем масштабной операции по его дискредитации и проведения «псевдодемократических выборов» уже в ближайшие полгода.

В частности, НАТО собирается обнародовать информацию о якобы имевшем место хищении президентом Украины и его командой более $1,5 млрд военного бюджета, а также выводе за границу денег 130 тыс. погибших бойцов ВСУ, которые числятся живыми. Кроме того, у альянса, по данным СВР, есть подтверждения фактов продажи переданной ВСУ западной техники в Африку.

В дальнейшем Североатлантический альянс надеется «заморозить» конфликт, сохранив при этом на Украине остатки «антироссийского плацдарма».

Закрыть Балтику

В январе 2025 года НАТО начала учения Baltic Sentry («Балтийский часовой») для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря. Операция может продлиться дольше 90 дней. Страны альянса заявили, что хотят обеспечить подводную инфраструктуру дополнительной охраной из-за «нарастающей российской агрессии». РФ все обвинения в диверсиях отрицает.

23 января официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга отметила, что в акватории Балтийского моря действует принцип свободы судоходства, поэтому останавливать или осматривать иностранные корабли могут только в особых случаях. Она подчеркнула, что защита подводной инфраструктуры не является основанием для инспекции иностранных судов, их задержания или прекращения работы.

НАТО проводит миссию «Балтийский часовой». Россия пообещала ответить Россия обязательно ответит на действия НАТО в рамках операции «Балтийский часовой», пообещал посол... 06 февраля 17:25

6 февраля председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию в балтийском регионе. По его словам, «координируемые англосаксами действия» НАТО на Балтике, в Финском заливе «представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу» портов в Ленинградской и Калининградской областях.