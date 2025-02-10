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Валуев оценил запрет на въезд в Азербайджан: «Да, я удивлен»

Валуев удивился запрету на въезд в Азербайджан
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State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил «Газете.Ru», что удивлен решению властей Азербайджана запретить ему въезд в страну после критики планов о закрытии «Русского дома» в Баку. Но оспаривать внесение в список персон нон грата он не будет.

«Удивлен. Смотрите, мой Telegram-канал, делайте выводы. Если это может являться причиной для вот такого решения, наверное, такие эмоции. Я не расстроился совершенно по этому поводу. Я не могу понять, как над дипломатией эмоции? Истинные причины мне непонятны. Оспаривать? А смысл? Я особо не стремился в те места, поэтому оспаривание, как говорят в поговорке, овчинка выделки стоит? Да, я удивлен», – сказал он.

Депутат добавил, что планирует обратиться с запросом к властям Азербайджана, чтобы получить подтверждение о запрете на въезд.

«Думаю получить какие-то официальные... не знаю, бумагу. Мы запрос напишем. Кто-то написал, а я должен выяснить, действительно ли так. А то меня просят комментировать то, чего я в официальном порядке не получал, никакой реакции или какого-то извещения о том, что я теперь такой нерукопожатный там», – пояснил он.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан хочет закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации. Учреждение должно освободить помещение в течение полутора месяцев, об этом в телеэфире рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Депутат Николай Валуев после этого заявил, что в России нет структуры типа «Азерсотрудничества, зато есть многочисленные диаспоры». Он предложил проверить деятельность этих диаспор и их «не всегда легальные деньги». В его посте также упоминались пантюркизм и «дрючба народов».

В МИД Азербайджана его высказывания сочли оскорбительными и угрожающими — и 10 февраля внесли в список персон нон грата. В ведомстве напомнили, что он не первый российский депутат в списке — до этого были Константин Затулин и Виталий Милонов.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал причину запрета въезда в страну для Маргариты Симонян и Арама Габрелянова.

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