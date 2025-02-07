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В Харьковской области взятые под контроль РФ населенные пункты колоссально разрушены, заявил ТАСС глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев:



«Степень разрушения колоссальная. Сейчас каждый поселок на линии боесоприкосновения, если он вчера оставался целым, то это не значит, что в ходе контратак со стороны вооруженных формирований Украины он не будет разрушен».

Ганчев добавил, что большинство жителей переехали в более безопасные места, но пожилые, малоподвижные и нежелающие оставлять дом все еще живут там. По его словам, именно они нуждаются в поддержке РФ.