❗️Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов давить на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине.
Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному, пишет The Wall Street Journal.
Урегулирование украинского кризиса — главный приоритет американского президента Дональда Трампа, отметил руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ.
⚡️ВСУ заминировали центр Красноармейска (украинское название — Покровск), готовясь к оставлению города, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В Харьковской области взятые под контроль РФ населенные пункты колоссально разрушены, заявил ТАСС глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев:
«Степень разрушения колоссальная. Сейчас каждый поселок на линии боесоприкосновения, если он вчера оставался целым, то это не значит, что в ходе контратак со стороны вооруженных формирований Украины он не будет разрушен».
Ганчев добавил, что большинство жителей переехали в более безопасные места, но пожилые, малоподвижные и нежелающие оставлять дом все еще живут там. По его словам, именно они нуждаются в поддержке РФ.
В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК по заданию спецслужб Украины, выяснил ТАСС.