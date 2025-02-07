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Политика

ВСУ заминировали центр Покровска. Военная операция, день 1080-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1080-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
ВСУ заминировали центр Красноармейска (Покровска), заявил чиновник Виктор Водолацкий. По словам главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, взятые под контроль населенные пункты региона сильно разрушены из-за действий ВСУ. По данным РБК, ряд европейских банков требует от граждан России оставлять на своих счетах как минимум $5 млн из-за санкционных рисков, причем это касается и россиян со вторым гражданством или ВНЖ другой страны. В США подчеркнули, что урегулирование украинского кризиса — приоритет для Трампа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:52

❗️Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов давить на Россию новыми санкциями для прекращения конфликта на Украине.

08:44

08:42

Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному, пишет The Wall Street Journal.

08:33

Урегулирование украинского кризиса — главный приоритет американского президента Дональда Трампа, отметил руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ.

08:23

⚡️ВСУ заминировали центр Красноармейска (украинское название — Покровск), готовясь к оставлению города, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

08:17

08:13

В Харьковской области взятые под контроль РФ населенные пункты колоссально разрушены, заявил ТАСС глава местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев:

«Степень разрушения колоссальная. Сейчас каждый поселок на линии боесоприкосновения, если он вчера оставался целым, то это не значит, что в ходе контратак со стороны вооруженных формирований Украины он не будет разрушен».

Ганчев добавил, что большинство жителей переехали в более безопасные места, но пожилые, малоподвижные и нежелающие оставлять дом все еще живут там. По его словам, именно они нуждаются в поддержке РФ.

08:07

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК по заданию спецслужб Украины, выяснил ТАСС.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1080-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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