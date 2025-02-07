Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ. Он нацелен на союз с США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении вывести страну из БРИКС и ВОЗ, если вновь займет пост главы государства. Он также предложил США заключить военное соглашение и разместить американскую базу на границе с Аргентиной и Парагваем. Однако реализовать эти планы в ближайшее время он не сможет: Болсонару лишен права баллотироваться до 2030 года и находится под следствием.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью газете Folha de São Paulo заявил, что в случае своего возвращения на пост главы государства он выведет страну из состава БРИКС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого, он предложил США заключить «прочное военное соглашение» для борьбы с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, а также разрешить размещение американской военной базы в этом регионе.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), критикуя организацию за недостаточную эффективность и обвиняя в излишней зависимости от Китая. После его инаугурации в январе 2025 года администрация вновь подтвердила решение о выходе из ВОЗ, ссылаясь на «неправильное управление» в период пандемии COVID-19 и требования «несправедливо обременительных выплат».

Вслед за США президент Аргентины Хавьер Милей также объявил о выходе своей страны из ВОЗ, ссылаясь на «глубокие разногласия» относительно подхода организации к решению вопросов здравоохранения, особенно в контексте пандемии COVID-19. Милей заявил, что долгосрочные меры ВОЗ в период пандемии представляют собой преступление против человечности.

Союз с США

В январе 2019 года, будучи на посту президента Бразилии, Болсонару уже высказывал готовность обсудить с США возможность размещения американской военной базы на территории Бразилии. Он отмечал, что сближение с Вашингтоном является не только экономическим вопросом, Бразилия также может наладить сотрудничество с США и в военной сфере.

Предложение Болсонару разместить американскую военную базу на бразильской территории вызвало обеспокоенность среди некоторых политиков и экспертов. Советник Болсонару по национальной безопасности и его соратник Аугусто Хелено заявлял, что президент не обсуждал с кем-либо возможность размещения военной базы США или присутствия американских военнослужащих на территории страны.

В июне 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, он заявил, что Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ, обвинив организацию в идеологической предвзятости. Болсонару подчеркнул, что либо ВОЗ должна работать без идеологической подоплеки, либо Бразилия последует примеру США и покинет организацию.

Подрыв демократических институтов

Несмотря на громкие заявления о выходе Бразилии из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшее время Жаир Болсонару не сможет реализовать свои планы. Бывший президент лишен права баллотироваться на выборах 2026 года из-за обвинений в подрыве демократических институтов страны. Суд в Бразилии запретил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года. Причина — обвинения в злоупотреблении властью и распространении дезинформации о выборах.

Высший избирательный суд Бразилии (TSE) признал, что Болсонару использовал государственные ресурсы для подрыва доверия к избирательной системе страны. В частности, он проводил встречи с иностранными послами, где заявлял о якобы существующих фальсификациях на выборах, не предоставляя доказательств.

Кроме того, в его отношении продолжается уголовное расследование, связанное с попыткой госпереворота. Следователи утверждают, что Болсонару и его сторонники разрабатывали план по аннулированию итогов выборов 2022 года и удержанию власти силовыми методами. В рамках расследования Федеральная полиция Бразилии уже провела обыски в домах ряда высокопоставленных соратников Болсонару, включая его бывших министров.

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По версии следствия, они планировали устранение избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента Жералдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Морайса. Обвинения включают попытку насильственной отмены демократического верховенства закона и создание преступной организации. Сам Болсонару отверг все обвинения, назвав их политически мотивированными.

Бывшему президенту Бразилии грозит до 28 лет лишения свободы. В настоящее время он остается под следствием и не может покидать страну.