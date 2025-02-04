Лишатся ископаемых, а оружие сожгут. Чем обернется новая сделка США и Украины?

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Киевом сделку на продолжение поставок вооружения и военной техники в ответ на предоставление Украиной редкоземельных элементов. Есть ли перспектива у подобного соглашения — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Трамп заявил, что Вашингтон хочет заключить сделку с Киевом, при которой американская помощь Украине пойдет в обмен на редкоземельные металлы. При этом The Hill пишет, что «неясно, будет ли желаемая сделка касаться только элементов, которые считаются редкоземельными, или его также интересуют такие минералы, как литий и титан, значительными запасами которых обладает Украина».

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Для начала разберемся с украинскими месторождениями лития, титана, графита и урана, которые не являются редкоземельными элементами.

Одно из крупнейших в Европе месторождений лития находится на территории ДНР в районе села Шевченково (25 км от Угледара и 21 км от Марьинки). В настоящее время этот район контролируется российскими войсками. Другое месторождение — участок «Крутая Балка» в Запорожской области недалеко от Бердянска. Опять-таки — эта природная кладовая находится под контролем ВС России. Запасы лития в этом регионе составляют около 500 тыс. тонн.

Титановые месторождения на Украине расположены в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областях и частично в Киевской.

Помимо титана и лития, Украина входит в топ-5 стран по разведанным запасам графита. Таких месторождений там шесть, но эксплуатируется только одно — в Кировоградской области.

Что касается урана, то три урановых месторождения находятся в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Теперь перейдем к редкоземельным элементам. Как известно, к редкоземельным относится группа из 17 элементов , включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Теперь самое главное — на Украине месторождений редкоземельных металлов нет, за исключением небольших запасов скандия. Так что не совсем понятно, о чем, собственно говоря, идет торг.

Скандий — редкоземельный металл, близкий по свойствам к алюминию. Ряд уникальных особенностей сделали скандий одним из наиболее востребованных, дорогих и ликвидных металлов. Технология извлечения скандия — дорогостоящая, а получаемые объемы — малы. В настоящее время известно о шести первичных месторождениях скандия в мире, одно из них — на Украине (бывший урановый рудник «Желтые воды»). Основным поставщиком скандия на мировой рынок является Китай. Так что о каких еще редкоземельных элементах на Украине говорил Трамп, не вполне ясно.

Совершенно понятно желание главы Белого дома хоть что-нибудь получить от Украины взамен поставок вооружения и военной техники. Но пока в разгаре вооруженный конфликт, есть существенные проблемы с организацией весьма дорогостоящей разработки полезных ископаемых (а это придется делать в основном шахтным способом), и надо же каким-то образом обеспечить транспортировку добытых минералов и безопасность персонала. Вполне возможно, что даже разговоры об этом являются некими подвижками к мирным договоренностям.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поспешил раскритиковать требование Трампа к Украине о поставках металлов в обмен на помощь. «Было бы «очень эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки», — сказал Шольц.

Возможно, по его мнению, президенту США надо продолжать совершенно бескорыстно и безвозмездно заливать деньги в бездонную бочку под названием Украина.

Еще раз обратим внимание на фразу Трампа: «Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие вещи».

Ключевые слова здесь – «что мы им даем». То есть по-прежнему в плане поставок вооружения и техники ВСУ будут учитываться не удовлетворение запросов украинской стороны в полном объеме, а «что даем».

То есть для Киева достаточно велик шанс разбазарить свои невозобновляемые запасы полезных ископаемых и взамен получить далеко не все, что нужно для ведения военных действий. Да и к тому же впоследствии сжечь все поставленное оружие в ходе боев. И в итоге остаться с вычерпанными недрами и без оружия и боеприпасов, утраченных и израсходованных в ходе боевых действий.

Такой финал для Киева отнюдь не исключен.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).