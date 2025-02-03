«Хватит нежиться за спиной американских налогоплательщиков!» Готова ли Европа присягнуть Трампу?

Лидеры 27 стран Евросоюза 3 февраля на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороноспособности и увеличение военных бюджетов государств — участников ЕС. При этом в конце января Эстония и Литва уже пообещали повысить военные расходы до 5% ВВП. О том, существуют ли реальные угрозы Европе и что будет с НАТО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Подобный форум проводится «в ответ на конфликт на Украине, гибридные и киберугрозы, а также нестабильность на Ближнем Востоке». Кроме того, главы государств и правительств ЕС намерены обсудить отношения с США.

Последний вопрос, нет сомнения, будет центральным на этом сборе. Несмотря на всю мягкость формулировки «уделить особое внимание отношениям с США при президенте Дональде Трампе», многим европейским политикам, критиковавшим Трампа в период предвыборной кампании, придется срочно менять свое мнение.

Многие уже поспешили сделать это публично, ряду деятелей ЕС это еще предстоит совершить примерно в следующем ключе — «был неправ, вспылил. Но теперь считаю свое ранее высказанное мнение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить». Поэтому, скорее всего, элементы «переприсягания» на этом форуме будут явно присутствовать.

Теперь по возможным пунктам саммита.

Решение ЕС увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне соответствующих требований США будет принято в обстановке редкого единодушия среди европейских политиков. И некоторые страны НАТО (в частности, государства Балтии) уже поспешили горячо одобрить этот запрос.

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Цель США в этом плане предельно ясна — снять с себя излишнюю нагрузку по расходам на оборону европейских стран НАТО. Требование Трампа к европейским государствам — участникам альянса, наверное, можно сформулировать и так: «Хватит тут нежиться за спиной американских налогоплательщиков!»

Грозит ли это тем или иным образом самому существованию НАТО? Выйдут ли США из этого военного блока? С большой вероятностью можно утверждать, что не произойдет ни первого, ни второго. Хотя НАТО явно является рудиментом Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, и эффективность этого военного союза (как и ООН) весьма эфемерна, существованию альянса в ближайшей перспективе ничего не угрожает, и США из него выходить не намерены. Что, в принципе, не исключает создания внутри НАТО каких-либо временных (ситуационных) военных союзов для решения тех или иных вполне конкретных военных задач.

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Намерение Трампа присоединить Гренландию к США в повестке дня неформального саммита лидеров 27 стран Евросоюза наверняка будет. И если глава Белого дома решится на этот шаг, то, скорее всего, и этот замысел Трампа странами Европы будет одобрен по образцу и подобию аннексии Судетской области Германией , осуществленной 1–10 октября 1938 года с согласия ведущих европейских государств. Никакого раскола и фракционной борьбы среди стран НАТО по этому поводу, скорее всего, не будет. Примут, что называется, со смирением.

Приведет ли увеличение военных расходов альянса к росту эскалации в Европе и повышению рисков прямого столкновения НАТО с Россией? Спокойнее от подобных мер на Европейском континенте, конечно, не будет. Но на данном этапе война НАТО и Российской Федерации в планы Трампа явно не входит.

Что касается президента РФ Владимира Путина, то на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, глава государства ответил в июне прошлого года следующим образом: «Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий».

Но как бы там ни было, Вооруженным силам России порох надо держать сухим.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).