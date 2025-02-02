«Будут нежно помахивать хвостом»: Путин заявил, что Трамп быстро наведет порядок в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп быстро наведет порядок в Европе, а европейские политики «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Ранее газета Politico писала, что новая администрация США уже устроила европейскому руководству «холодный душ», отдав предпочтения прямым контактам с лидерами стран ЕС в обход Брюсселю. Сама Европа, как отмечает Foreign Policy, при этом разделилась на четыре лагеря, которые по-разному смотрят на то, как им выстраивать отношения с новым президентом США.

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведет порядок в Европе. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком.

Все это встанет на свои места», — сказал Путин.

По его словам, главам стран ЕС «ментально» больше нравилась предыдущая администрация Белого дома, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона. Система же ценностей Дональда Трампа отличается от позиции Джо Байдена.

«У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах», — уточнил президент РФ.

По словам Путина, европейские политики пытались бороться с Трампом и вмешивались в предвыборный процесс в США, но после победы республиканца «растерялись». Глава РФ также отметил, что у европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу.

«Холодный душ» для ЕС

Ранее газета Politico сообщала, что администрация нового президента США Дональда Трампа устроила руководству Европейского союза своеобразный «холодный дождь». Белый дом, как уточняло издание, перешел к прямым контактам с европейскими столицами в обход Брюсселя.

Этот подход радикально отличается от того, которого Вашингтон придерживался при Байдене. Тогда у США были хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными европейскими чиновниками, подчеркивала Politico.

Газета отмечала, что администрация Трампа, наоборот, замораживает контакты с руководством Евросоюза, отдавая приоритет национальным лидерам и министрам. Так, например, на инаугурацию президента не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС. При этом политики из европейских стран приглашения получили.

Кроме этого, новый госсекретарь США Марк Рубио всего за неделю после вступления провел переговоры с четырьмя европейскими главами МИД — Радославом Сикорским (Польша), Байбой Браже (Латвия), Кястутисом Будрисом (Литва) и Антонио Таяни (Италия). В то же время он не контактировал ни с одним представителем Европейского союза, уточнила газета.

Европа разделилась на четыре лагеря

В свою очередь страны Европы, как пишет журнал Foreign Policy, разделились на четыре лагеря, которые по-разному смотрят на то, как им выстраивать отношения с новой администрацией США.

В первом, который издание называет энтузиастами, находятся главы Венгрии, Словакии и Италии. Они разделяют мировоззрение Трампа и подражают его стилю.

Во второй группе — ангажированные страны. Это Польша, а также государства Северной Европы и Прибалтики, которые заинтересованы в функциональных отношениях с Америкой. Так, например, страны Северной Европы «стремятся предложить конкретные выгоды своему самому большому и важному союзнику». Та же Дания, которая была поражена риторикой Трампа в отношении Гренландии, ответила на предложение президента США сдержано, подчеркивает издание. Польша, Эстония и Литва в свою очередь уже поддержали предложение Дональда Трампа о том, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

«Очень трудный разговор». Трамп по телефону потребовал от премьера Дании отдать Гренландию Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен на прошлой... 25 января 05:33

Наиболее яркий представитель третьего лагеря — морализаторов — Германия. Отношения канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США, как уточняет журнал, «отравлены взаимным презрением». Именно Шольц первым набросился на Трампа, который захотел купить Гренландию, при этом Берлин в свое время отказался взять на себя лидерство в украинском конфликте.

«Морализаторство имеет мало практической пользы или авторитета, если оно не подкреплено готовностью защищать свои нормы и ценности от агрессора, применяя силу при необходимости», — говорится в статье.

В то же время, как отмечает Foreign Policy, у позиции Берлина в Европе много сторонников, поскольку поведение президента США, который пренебрегает «международными институтами, нормами и основанным на правилах порядком», вызывает шок среди либеральных элит.

К четвертому лагерю относится Франция. Издание называет его оппортунистическим, так как Париж видит в отношении Трампа к ЕС возможность «претендовать на лидерство в постамериканской Европе». При этом, уточняет журнал, французское стремление возглавить Европу может служить более широким европейским интересам.

«Встреча [президента Франции Эммануэля] Макрона с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в декабре прошлого года является хорошим примером. Французы показали, что обладают дипломатическим мастерством льстить Трампу, одновременно сигнализируя о готовности защищать свои интересы. Европе нужно больше такого рода взаимодействий», — заключает Foreign Policy.