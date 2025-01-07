«Я не пытаюсь силой удержать»: Лукашенко заявил, что готов к смене власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов тихо передать ее новому поколению политиков. По его словам, белорусам в ближайшее время придется выбрать «новую власть», которая определит путь развития республики. Белорусский лидер подчеркнул, что не собирается покидать страну, поэтому будет работать для ее развития, пока позволит здоровье. Главное из рождественской речи Лукашенко — в материале «Газеты.Ru».

Власть сменится?

Александр Лукашенко посетил на Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске. Президент поздравил прихожан с праздником и рассказал о политической обстановке в стране.

Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Он объяснил, что надеется «пожить» при новой власти. Лукашенко хочет видеть, как будут жить его дети, имея в виду белорусских детей в целом.

«Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть», — добавил президент.

По словам Лукашенко, белорусы пережили «тяжелые времена», за что президент поблагодарил Бога. Он добавил, что люди за это время «поумнели», а в общем народ «хороший» и «трудолюбивый».

«Мы сейчас подвергаемся и душевным, и психологическим атакам жестоким. Но народ-то держится. Приезжают к нам гости и завидуют: «Ой, у вас люди хорошие, гостеприимные, добрые, отзывчивые». Это почему? Потому что народ наш хороший. От корня. Они держатся», — объяснил белорусский лидер.

Как пройдет смена власти

Лукашенко напомнил, что ни он, «ни многие с ним» не вечны. Будущую пятилетку он назвал периодом смены поколений.

« Надо подготовить молодое поколение. Как молодое — следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить », — подчеркнул президент.

По его словам, нынешнее поколение оберегало страну и сделало ее «впервые в истории» суверенной и независимой. Смену поколений Лукашенко назвал болезненным процессом, но пообещал, что «никакой болезненности» белорусы не заметят.

Президент объяснил, что народу придется «определить нормальную власть, нормального президента, правительство», которые укажут путь, по которому Белоруссии предстоит развиваться.

«Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками», — резюмировал Лукашенко.

О мире в Белоруссии и об Украине

Власти сделают все, чтобы в стране сохранился мир, рассказал Александр Лукашенко. Он пообещал, что белорусы будут держаться вместе, и тогда получится преодолеть все вызовы, возникающие перед республикой.

«Главное для нас <…> чтобы было мирное правление. И тут — это моя задача — будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир — все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно, как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим», — обратил внимание президент.

По его словам, несправедливость в обществе приводит к войнам. В качестве примера он привел Украину. Лукашенко напомнил, что кризис там начался «не с майдана», а с несправедливости, когда появился «удавивший» Украину олигархат.

«И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же [президент Украины Владимир] Зеленский — он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах», — объяснил Александр Лукашенко.

Он добавил, что блага в стране создают люди, поэтому именно им нужно отдавать должное из заработанной прибыли, «а не набивать карманы». В этом белорусский лидер увидел принцип справедливости».

Лукашенко напомнил, что вокруг Белоруссии возникло большое напряжение. Он заявил, что недоброжелателям из-за рубежа «жмет», поэтому страну хотят втянуть в войну.

Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Он добавил, что делает все «терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». По словам Лукашенко, он знает, что многие называют его правление в Белоруссии диктатурой.

«Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине», — резюмировал президент.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Александр Лукашенко якобы извинялся перед ним в первые дни СВО. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в ответ заявила, что это не так, а извиняться Белоруссии «не за что».