Парламент Ирака разрешил браки с детьми. Так ли это на самом деле?

Парламент Ирака 21 января принял законопроект, который фактически легализует детские браки. Он разрешает духовенству самостоятельно интерпретировать исламское право, что, по мнению некоторых, позволит выдавать замуж девочек в возрасте 9 лет. При этом депутат иракского парламента Мухаммад Абдель Амир Анваз заявил, что в связи с принятием законопроекта минимальный возраст для вступления в брак не изменится. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Парламент Ирака принял поправки к закону «О личном статусе», которые фактически легализуют детские браки. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как уточнил телеканал Rudaw, поправки были приняты единым пакетом вместе с двумя другими законопроектами, против чего высказались многие депутаты. Однако это не помешало спикеру законодательной палаты Ирака Махмуду аль-Машхадани объявить голосование сразу по трем инициативам и признать его состоявшимся, несмотря на недостаточное количество голосов «за».

«Половина законодателей, присутствовавших на сессии, не голосовала, что нарушило законный кворум», — рассказал AP один из членов парламента.

По словам одной из депутатов, за пакет из трех законопроектов проголосовали «только три-четыре человека». Она уточнила, что многие парламентарии покинули зал заседаний в знак протеста против действий спикера, но и те, кто остался, «в большинстве своем отказались одобрить озвученный аль-Машхадани список поправок».

По данным AP, заседание, на котором проходило голосование, завершилось «хаосом и обвинениями в процессуальных нарушениях». Сразу после него, как передает Rudaw, группа иракских депутатов подписала петицию с требованием отставки спикера. Некоторые из них также планируют оспорить конституционность прошедшего заседания.

В чем суть поправок?

Вызвавший широкий резонанс законопроект предлагает внести поправки в закон «О личном статусе», который был принят в 1959 году и представляет собой семейный кодекс Ирака. В версии без поправок он предусматривает, что минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. В особых случаях с разрешения родителей и властей — 15 лет.

Поправки же разрешат духовенству руководствоваться собственной интерпретацией исламского права, что, по мнению некоторых, позволит отдавать девочек замуж в раннем подростковом возрасте, или, как в случае с джафаритской школой исламского права, даже в 9 лет.

Предписаниям этой школы следуют многие шиитские религиозные авторитеты в Ираке, сообщает AP.

При этом РИА Новости со ссылкой на комментарий депутата иракского парламента Мухаммада Абдель Амира агентству AFP передает, что с принятием поправок допустимый брачный возраст в стране не изменится.

«Депутат парламента Мухаммад Абдель Амир Анваз подчеркнул, что поправка сохраняет определение возраста вступления в брак на уровне 18 лет с возможностью вступления в брак в 15 лет при условии получения согласия законного опекуна и судьи», — говорится в материале AFP.

Также РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что на данный момент текст поправок к закону о личном статусе официально не опубликован. Власти Ирака также никак не комментировали этот законопроект. Новую версию закона после одобрения парламентом должен ратифицировать президент страны — только после этого он вступит в силу.

Что говорят о поправках?

Сторонники принятого законопроекта — в первую очередь консервативные шиитские законодатели — считают, что поправки призваны привести закон в соответствие с исламскими принципами и уменьшить западное влияние на иракскую культуру.

При этом критики уверены, что они окажут «катастрофическое воздействие на права женщин и девочек, поскольку брак в раннем возрасте нарушает права детей и нарушает механизмы защиты женщин при разводе, опеке и наследовании» — такую позицию в беседе с AP высказала правозащитница и член Иракской женской лиги Интисар аль-Маяли.

Некоторые активисты также считают, что принятые поправки, по сути, «легализуют изнасилования детей». Они также опасаются, что закон будет применяться задним числом к делам, подданным в суд до его принятия, что может повлиять на споры о правах на алименты и опеку.

«Мы достигли конца прав женщин и конца прав детей в Ираке», — отметил в беседе с The Guardian адвокат и один из самых ярых противников закона Мохаммед Джум.

Детские браки в Ираке

Проблема детских браков стоит в Ираке достаточно остро. По результатам исследования ЮНИСЕФ, проведенного в 2023 году, около 28% девочек в стране вступают в брак до своего совершеннолетия . В то же время такой союз не считается официальным, из-за чего девушкам могут отказывать в предоставлении государственных услуг, в том числе медицинских.

При этом, как рассказывала The Guardian директор одной из школ в Багдаде, такие браки заключаются не только в сельских и племенных общинах. По ее словам, в ее учебном заведении «ежегодно происходит около трех браков 15–16-летних девочек».

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«У меня была выдающаяся ученица, и ее отец заставил ее бросить школу, чтобы выйти замуж. Когда я спросил ее мать о причине, она сказала, что у ее отца и деда есть племенной обычай жениться на молодых девушках… мать и дочь плакали», — отметила директор школы.

Ученицы, как правило, берут академический отпуск или вовсе бросают школу, однако в учебных заведениях часто не знают причину такого поступка. Как пишет издание, многие девочки и девушки предпочитают не рассказывать об этом, потому что стыдятся того, что выходят замуж до совершеннолетия. При этом некоторые из них сталкиваются в браке с абьюзом. Многие союзы заканчивают неудачей и влекут за собой пожизненные последствия для молодых женщин, включая стыд и отсутствие возможностей из-за неоконченного образования.

«Большинство девочек-подростков ожидают, что брак будет состоять из приданого, белого свадебного платья, макияжа и холодильника, полного сладостей. Иногда они выходят замуж без давления со стороны родителей, а потом оказываются шокированы реальностью», — заявила глава благотворительной организации по защите прав женщин Soqya Foundation for Relief and Development Каутар Аль-Мохаммадави.