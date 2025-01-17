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В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж за 35-летнего мужчину

В Ираке впервые состоялась свадьба 9-летней девочки и 35-летнего мужчины
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Pixabay

В Ираке впервые после снижения возраста согласия состоялась свадьба 9-летней девочки и 35-летнего мужчины. Об этом сообщает издание Starhit.

Видео церемонии бракосочетания появилось в соцсетях.

Сторонники нового закона утверждают, что снижение брачного возраста с 18 до 9 лет полностью соответствует нормам шариата и якобы поможет защитить девочек от аморального образа жизни в подростковом периоде.

В правительстве Ирака уверены, что подобный шаг позволит приблизить страну к более правильному толкованию исламского права.

В конце декабря движение «Талибан» (организация запрещена в России), контролирующее Афганистан, запретило устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами.

Согласно документу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». Существующие окна нужно будет закрыть, чтобы никто не смог увидеть девушек с улицы.

Авторы нововведения считают, что наблюдение за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или набирающими воду из колодцев, может привести к непристойным действиям.

Ранее врач объяснил, как брак влияет на мужское и женское здоровье.

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