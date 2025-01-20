Над регионами России ночью сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1062-й

ВСУ попытались атаковать Мелитополь около восьми часов утра, сообщили в мэрии.
«Силами ПВО сбиты все четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — уточнили там.
❗️ Обломок дрона упал рядом с домом на улице Можайского в Казани.
«Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — рассказали в мэрии.
Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Украине части Херсонской области.
Президент Владимир Зеленский вредит добрососедским отношениям Украины и Словакии, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
«Правительство Словакии во главе с премьер-министром уже дважды встречалось с правительством Украины и его председателем [Денисом] Шмыгалем с целью обсудить развитие инфраструктуры между Словакией и Украиной и вернуться к хорошим соседским отношениям. Но Зеленский этому вредит», — уточнил он.
Ракетную опасность объявили в Курской области. Жителей призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
За прошедшие сутки Горловка 17 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Иван Федоров.
Пострадавших и разрушений в результате ночных атак БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа», — уточнил он.
Школы и детские сады в Казани работают в штатном режиме после сообщений о попытке атаки БПЛА на город.
Украинские БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — добавили там.
❗️ Пожар случился на территории предприятия в Калуге после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Мэрия Казани призвала жителей не публиковать в Сети видео полета беспилотников.
<>i«И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО. Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», — добавили в городской администрации.
Несколько взрывов прогремели в Казани, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, средства ПВО отработали по беспилотникам, пытавшемся атаковать один из городских заводов.
⚡️ Средства ПВО сбили 31 украинский БПЛА над российскими регионами ночью, сообщили в Минобороны. В Брянской области уничтожили 14 аппаратов, еще шесть — в Калужской, по три — в Белгородской и Курской областях, по два в Рязанской и Орловской, еще один дрон ВСУ сбили в Татарстане.
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD) <…> Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — сообщили в Росавиации.
Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед инаугурацией. Республиканец пообещал положить конец конфликту на Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить начало третьей мировой войны.