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Политика

Над регионами России ночью сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1062-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1062-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Временные ограничения на работу аэропортов в Ижевске, Казани и Нижнекамске ввели утром 20 января. В Росавиации уточнили, что для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы. Избранный президент США Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией пообещал остановить конфликт на Украине. Над регионами РФ ночью сбили 31 украинский БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:08

09:02

ВСУ попытались атаковать Мелитополь около восьми часов утра, сообщили в мэрии.

«Силами ПВО сбиты все четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — уточнили там.

08:50

❗️ Обломок дрона упал рядом с домом на улице Можайского в Казани.

«Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — рассказали в мэрии.

08:46

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Украине части Херсонской области.

08:40

Президент Владимир Зеленский вредит добрососедским отношениям Украины и Словакии, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Правительство Словакии во главе с премьер-министром уже дважды встречалось с правительством Украины и его председателем [Денисом] Шмыгалем с целью обсудить развитие инфраструктуры между Словакией и Украиной и вернуться к хорошим соседским отношениям. Но Зеленский этому вредит», — уточнил он.

08:26

Ракетную опасность объявили в Курской области. Жителей призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

08:24

За прошедшие сутки Горловка 17 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

08:21

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Иван Федоров.

08:18

Пострадавших и разрушений в результате ночных атак БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа», — уточнил он.

08:13

Школы и детские сады в Казани работают в штатном режиме после сообщений о попытке атаки БПЛА на город.

08:11

08:10

Украинские БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — добавили там.

08:08

❗️ Пожар случился на территории предприятия в Калуге после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

08:07

Мэрия Казани призвала жителей не публиковать в Сети видео полета беспилотников.

<>i«И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО. Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», — добавили в городской администрации.

08:06

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Ижевске.

08:05

Несколько взрывов прогремели в Казани, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, средства ПВО отработали по беспилотникам, пытавшемся атаковать один из городских заводов.

08:03

⚡️ Средства ПВО сбили 31 украинский БПЛА над российскими регионами ночью, сообщили в Минобороны. В Брянской области уничтожили 14 аппаратов, еще шесть — в Калужской, по три — в Белгородской и Курской областях, по два в Рязанской и Орловской, еще один дрон ВСУ сбили в Татарстане.

08:02

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD) <…> Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — сообщили в Росавиации.

08:01

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед инаугурацией. Республиканец пообещал положить конец конфликту на Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить начало третьей мировой войны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1062-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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